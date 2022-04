Roglič ni opravil popravnega izpita, zmagal je Daniel Martinez

Kraljevska, zadnja etapa 61. dirke po Baskiji od Eibarja do Arrateja v dolžini 135,7 km, je določila končnega zmagovalca Daniela Martineza. Pred startom dirke, ko je v prvi etapi, sedemkilometrskega kronometra Primož Roglič, dobesedno pometel s konkurenco nihče ni pričakoval, da bo na koncu na najvišji stopnički Kolumbijec Martinez, Roglič pa niti na drugi, ne tretji.

Zadnja etapa je bila prava srhljivka. Zmagal je Španec Ion Izagirre.

Pred zadnjo etapo je bilo veliko ugibanj o taktiki moštev, ki so imeli glavne igralce za skupni seštevek. Pogled na lestvico pred štartom je bil zanimiv. Na vrhu je bil Belgijec Remco Evenepoel.

Njegova prednost pred Kolumbijcem Danielom Martinezom (Ineos Greandiers) je bila pičli dve sekundi. Martinezeovo dihanje za ovratnik rumene majice je bil torej zelo blizu. Vendar prvi mož moštva Ineos Grenadiers na letošnji Baskiji je bil Adam Yates, ki pa je pred zadnji etapo zaostajal za 1:15 in je bil tik za Rogličem, ki je zaostajal deset sekund manj.

Martinez ni novica v pelotonu, spomnimo se njegove zmage na dirki po Dafineji leta 2020, potem, ko je Roglič nesrečno padel in ni štartal na zadnji etapi, na kateri je zmagal Sepp Kuss, Martinez je bil drugi, Pogačar tretji, vendar je to zadostovalo, da je v skupnem seštevku slavil prav Martinez. To je bila dirka, ki je Daniela Martineza iz moštva EF Procycling preselila v sloviti Ineos Grenadiers, kjer nadaljuje z odličnim dirkanjem.

V moštvu Jumbo Visma je bil pred štartom 61. dirke po Baskiji prav gotovo prva violina Primož Roglič, lanski zmagovalec te dirke. En slab dan je karte pomešal, vendar spet v prid jumbovcev, saj je Danec Jonas Vingegaard kljub smoli tik pred ciljem predzadnje etape, zasedel šesto mesto, z 29. sekundami zaostanka. Celo Roglič je v cilju predzadnje etape izjavil, da gre ekipi vse po načrtu. Te izjave nismo dobro razumeli, ampak nizozemski strategi verjetno vedo kaj početi v takih primerih. Podobno so pred štartom zadnje, kraljevske etape razmišljali tudi pri Bahrain Victoriousu.



Ubežniki, ki so zaznamovali zadnjo etapo:



Domačin Bask Pello Bilbao je zaostajal samo 20 sekund. Njegov rojak Ion Izagirre (Cofidis), pa samo eno sekundo za njim. Po pisanju v španskih časopisih se je pravzaprav obetal španski veliki dvoboj za baskovsko baretko. Direktor moštva Quick-Step Alpha Vinyl Team, kontraverzni Patrick Leafevere je verjel, da Remco Evenepoel lahko ostane v rumeni majici tudi po sedmih gorskih ciljih. V javnosti se je celo posmehoval velikem Eddyiju Merckxu, ki je občasni Remcov osebni kritik, ter ga opomnil, če gleda kako je Remco dober na klancih, na spustih, kako odličen leadout kolesar je in na sploh odličen moštveni motivator. Nihče pa pred štartom zadnje etape ni omenjal Rusa Aleksandra Vlasova (Bora Hansgrohe).

Kratka etapa posuta s sedmimi kategoriziranimi klanci

Zadnjo etapo so zaznamovali ubežniki. Njihova največja prednost je bila 5 minut. Najbolj trdovratni so bili Davide Formolo (UAE), Nelson Oliveira (Movistar) in Tony Gallopin (Trek Segafredo). Spet so bili najbolj delovni kolesarji Ineosa. Cela ekipa je skrbela, da so bili ubežniki na varni razdalji. Malokrat vidimo, da zmagovalca Toura in Gira opravljata vlogo pomočnika. Geraint Thomas in Tao Geohegan Hart, sta svoje delo opravila vrhunsko. Primož Roglič je bil vseskozi tik za njimi, 70 kilometrov pred ciljem je bil videti, da se počuti zelo dobro. Pričakovali smo, da bo napadel nekje na sredini etape, na četrtem kategoriziranem klancu, a se to ni zgodilo, Ineos je diktiral prehud tempo.

Zadnja etapa se je začela lomiti na brutalnem, 4.1-kilometrskem klancu Krabelin. Davide Formolo je ostal sam v ospredju, peloton pa je razpadel na prafaktorje, Roglič je bil videti vedno boljši, vozil se je tik za falango Ineos Grenadiersov. Potem pa je na sredini klanca napadel. Pravzaprav je samo hitreje navil pedala in rumena majica je ostala zadaj. Prijeli so se ga samo Mas, Martinez in Vlasov.

Roglič je navijal tempo, vendar Evenepoel se ni pustil, ves klanec je bil v videm polju. Roglič se je moral sprijazniti, da bo poskusil na naslednjem klancu. Enric Mas (Movistar) je zamenjal Rogliča in se čez najstrmejši klanec na etapi ubežniku Formolu približal na minuto in pol. Jonas Vingegaard se je podal v lov na Masa, Roglič je ostal v ozadju z Evenepoelom. Dirka je eksplodirala na več manjših skupinic. Peloton je razpadel.

Taktika Jumbo Visme je priplavala na površje. Dirkali so na Vingegaarda in ne na Rogliča. Vse je bilo jasno na odločilnem klancu Krabelin. To je bilo presenečenje tudi za Remca Evenepoela, ki je gorskem cilju ostal povsem sam. Pognal se je v lov za Vingegaardom, Martinezom, Masom, Solerjem, Vlasovom, Oliveiro in Izagirrejem. Davide Formolo je bil še vedno sam v ospredju. Med favoriti je manjkal samo še Pello Bilbao, ki je ostal zadaj z Rogličem, vendar se je na spustu spremenil v Mohoriča in mimo Remca dohitel Vingegaardovo skupino.

Roglič se ni predal

Na spustu s Krabelina sta padla oba Movistarjeva kolesarja, Enric Mas in Nelson Oliveira. Roglič je ujel rumeno majico, Vingegaardova skupina je bila že pol minute spredaj, ki je medtem ujela Formola. V ospredju so ostali samo še Vingegaard, Izagirre, Bilbao, Formolo. Ineos Grenadiers je spet pogorel. Sledil je predzadnji klanec Urkaregi. Martinez je bil v Rogličevi skupini najbolj dejaven v lovu. Remco Evenepoel, Gino Mader (Bahrain Victorious), Marc Soler (UAE), Felix Gal (AG2R Citroen), Juan Pedro Lopez (Trek Segafredo) so samo sledili. Petnajst kilometrov pred ciljem je že kazalo, da bodo ujeli Vingegaardovo skupinico. Evenepoel in Martinez sta ujela ubežnike brez Rogliča. Dirka se je začela znova. Napadel je Marc Soler.

Rumena majica se je predala

Remco se ni predal. Deset kilometrov pred ciljem je bil še vedno v rumeni majici. Letošnjo Baskijo je odločil prav zadnji klanec na dirki - Usartza. Žal, Roglič ni bil več v igri. Bahrainovca sta imela največ možnosti v zaključku, vendar Evenepoel je razmišljal drugače. Napadel je pred letečim ciljem, ki je bil tik pred klancem in si pridobil eno dodatno sekundo bonifikacije pred Martinezom. Davide Formolo je prvi napadel na ciljnem klancu. Sledil je napad Izagirreja. Remco se je predal! Samo spustil je glavo. Dal je jasen znak, da je to zanj preveč. Rus Vlasov je dobil krila, domačin Bilbao je odpadel. Tri kilometre pred ciljem so v ospredju sami ostali Vlasov, Martinez, Vingegaard, Soler, Izagirre.

V zaključku je bil najhitrejši Ion Izagirre (Cofidis). Drugi je bil Aleksander Vlasov (Bora Hansgrohe), tretji Marc Soler (UAE). Roglič je zaostal dve minuti. Daniel Martinez (Ineos Grenadiers) pa se je veselil velike zmage. Izagirre je drugi v skupnem seštevku, Vlasov pa tretji. Roglič je letošnjo Baskijo končal na osmem mestu, Remco Evenepoel pa na četrtem.