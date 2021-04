Roglič pred Tourom z več treninga kronometra

Tadeju Pogačarju, na fotografiji, bo na Touru pomagal odlični Američan Brandon McNulty. FOTO: Vincent Kalut/AFP

McNulty namesto na Giro v Pogačarjevo ekipo pomočnikov

Slovenski kolesarski asdo začetka dirke po Franciji ne bo več tekmoval. Eden od šefov njegove ekipe Jumbo Visma, nekdanji nizozemski kolesar, je francoskemu športnemu dnevniku L'Equipe potrdil, da se bo po počitku na treningu precej več posvečal vožnji na čas. Zasavec in njegovi šefi se namreč hočejo izogniti dogodku z lanske dirke, na kateri je skupno zmago izgubil na zaključnem kronometru, ko ga jepremagal za minuto in 56 sekund.»Primož je lani padel na Criteriumu du Dauphiné, posledica tega je bila, da šest tednov ni bil na kolesu za kronometer, to je bil ogromen primanjkljaj. Temu se letos želimo temu izogniti. Veliko se bo posvečal tej kolesarski prvini, ki bi lahko odločila Tour, pa tudi na olimpijskih igrah v Tokiu želi v vožnji na čas napasti kolajne. Na treningih bo ves čas nekdo z njim, da ga bo opozarjal na držo na kolesu,« je dejal Heijboer, ki je tudi razkril, da bo Roglič najprej tri tedne preživel v španski Sierri Nevadi, zaključne priprave za Tour in olimpijske igre v Tokiu pa bo opravil v Tignesu, kjer so ceste primerne tudi za trening kronometra. Na Touru bosta letos na sporedu dva kronometra, prvi v peti etapi bo dolg 27, drugi v 20. etapi pa 31 kilometrov. Traso obeh si je Roglič že tudi ogledal.Kolesarska ekipa UEA Emirates se je odločila za spremembo prvotnih načrtov za največji večdnevni dirki sezone. Američan, ki naj bi bil njihov glavni adut na Giru, tam ne bo nastopil, zamenjal ga bo, McNulty pa bo nastopil na Touru, kjer bo pomagal Tadeju Pogačarju.McNulty, ki je lani na Giru zasedel 15. mesto, letos pa je bil njegov cilj deseterica, je vodstvo ekipe prisilil v spremembo z odličnimi nastopi na dirki po Baskiji, kjer je bil dolgo časa v igri za zmago. To je na koncu osvojil Primož Roglič. Ekipa je očitno ocenila, da bo bolj koristen pri pomoči Pogačarju kot na dirki po Italiji, saj bo ob(na Giru ne bo nastopil),, Formolu,indobrodošla pomoč pri Pogačarjevem poskusu obrambe skupne zmage.