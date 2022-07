Roglič prepričan: Pogačarja lahko spravimo v neprijeten položaj

Kako se počutite? Ste si že 100-odstotno opomogli po padcu?

Stoodstotno ne, še vedno okrevam. Padec je bil grd in izpah rame vedno boli. To je bil naporen dan, a mi je uspelo priti do cilja in ostati na dirki. Dan premora mi je prišel prav, da sem korak za korakom začel z okrevanjem. Upam, da bo v naslednjih dneh še bolje. Komaj čakam, da se bom počutil bolje.

Tudi sredino etapo dirke po Franciji, ki je za Primoža Rogliča prav posebna, bomo v spodnjem članku spremljali v živo:

Brez dvoma bi lahko predstavljali ključni člen svoje ekipe, tudi za zmago na Touru.

Da, tako tudi čutim. Lahko sem zelo uporaben za ekipo, deloma tudi zato ostajam zraven. Že smo uspeli doseči dobre rezultate na tem Touru in na prejšnjih. A želimo si veliko več. Najboljše gotovo še prihaja.

Tisti, ki ima dve močni orožji, ima veliko različnih možnosti.

Da, v principu to drži. Ob koncu Toura bomo videli, če nam je to prišlo prav ali ne. Vemo, da smo močni, morda kot ekipa najmočnejši. Moramo igrati z našimi kartami proti vodilnemu (Tadeju) Pogačarju in bomo videli, če bo to prineslo rezultate. Jasno je, da je Tadej zelo močan, zmagal je na dveh zadnjih Tourih. A tudi mi še moramo povedati določene stvari.

Gotovo ni lahko, ko na dirko prideš kot drugi največji favorit in moraš hitro spremeniti načrte.

Kolesarstvo je takšno. A še vedno nas čaka veliko etap in lahko se zgodi karkoli. Meni tega ni potrebno pojasnjevati! (smeh). Do zadnjega dne se ne bo vedelo, kdo bo zmagal na Touru. Zdaj razmišljam zgolj o 100-odstotnem okrevanju, menim, da sem na dobri poti in zato se borim. Nekaj dni bom še moral preživeti, a nato bom morda spet v pomembnejši vlogi.

Ta teden je poln napornih etap, v katerih vsi pričakujejo napad Jumba Visme.

Tako to je. Gotovo bomo igrali na zmago. Imamo dobro ekipo, ki lahko nadzira dirko. So tudi druge, a mi bomo gotovo tu nekje. Napadli bomo.

Včasih sicer ne pride do velikih premikov. Bi denimo krenili v beg, če bi to pomenilo, da bi rumeno majico lahko osvojil moštveni kolega (Jonas) Vingegaard?

Seveda. Če se ponudi priložnost in bom v dobrem stanju, bom to brez dvoma storil. Na takšen način lahko Pogačarja spravimo v neprijeten položaj. Zaostajam 2:52 minute, zavedam se svojega časa. A ravno zato sem nevaren. Upam, da bom pomagal ekipi.

Nahajamo se v smučarskem hotelu, mar to v vas prebudi kaj spominov? Boste skočili po rumeno?

Da, prebujajo se lepi spomini. Lepo je. Vse, kar je povezano s snegom, mi je všeč. A kolesarski skoki niso podobni tem (smučarskim, op. a.). Zelo se razlikujejo! A drži, skočili bomo po naslov na Touru.

Kako vidite moštvenega kolega Vingegaarda? Je edini, ki drži Pogačarjev tempo in edini, ki ga je lani ustavil na Mont Ventouxu.

V zelo dobrem stanju je, močan in samozavesten. Je izvrsten kolesar, že lani je bil drugi in prepričan sem, da lahko zdaj ali v prihodnje osvoji dirko. Močan je tako kot ekipa in to moramo izkoristiti.

Tour je dirka, ki ste jo zadnji dan izgubili leta 2020, podarili pa ste ga leta 2021 in 2022 s padcema – Vuelta z vami ravna precej bolje.

Vuelta mi je všeč, morda sem zato trikrat zmagal. (smeh) Da, tudi tokratni Tour bo zame dobra priprava za Vuelto. Tam bom velik favorit in težko bo zmagati še četrtič zapored, a zdaj razmišljam le o tem, da dobro zaključim ta Tour in se z vsemi močmi pomeril za rumeno majico. Cilj je, da v Parizu vidimo rumeni Jumbo.