Roglič uspešno začel sezono na dirki Pariz–Nica

FOTO: Bas Czerwinski/AFP

Prva etapa 79. dirke Pariz–Nica je bila dolga 166 kilometrov in je potekala po širši okolici pariškega predmestja Saint-Cyr-L'Ecole.Etapo je zaznamoval dolg, samostojen pobeg Francoza(Total Direct Energie). Pobegnil je 150 kilometrov pred ciljem, njegova največja prednost je bila pet minut. Doubey je bil lani na tej dirki enajsti v skupnem seštevku.Skupinica, ki je uspela pobegniti glavnini, je Doubeya ujela 55 kilometrov pred ciljem. V skupini so bili:(Lotto Soudal),(Cofidis),(Total Direct Energie) in ubežnik. Lawless je kmalu odpadel. 40 kilometrov pred ciljem so imeli ubežniki le še pol minute prednosti, v zadnjih 35-kilometrih sta bila dva gorska cilja tretje kategorije. Kazalo je, da bo Gilbert poskusil s samostojnim pobegom, saj na dirki Pariz–Nica še nima etapne zmage. Triintrideset kilometrov pred ciljem je padel tudi eden od glavnih favoritov(Ineos Grenadiers). Najprej je kazalo, da bo zaradi prehudih bolečin moral odstopiti z dirke, a je vseeno z veliko muko nadaljeval. Deset kilometrov pred ciljem so bile bolečine prehude, po zdravnikovem pregledu je moral odstopiti.Ubežna skupinica zna čelu je bila ujeta tik pod predzadnjim klancem, 27 kilometrov pred ciljem. Dirka se je začela znova. Po nekaj minutni pavzi so sledili zaključni napadi. Prvi je poizkusil(Lotto-Soudal), hitro si je nabral polminutno prednost, vendar to ni zadostovalo. Peloton je že povečeval hitrost in pripravljal najboljša izhodišča za šprinterje. Zadnji leteči cilj je dobil(Bikeexcange), potem so se začeli resnejši napadi., so napadli 12 kilometrov pred ciljem. Poizkus bega ni uspel, deset kilometrov pred ciljem so bili že vsi skupaj.Na prvi pogled uspavana etapa z vrsto padcev, vendar ne prehudimi, se je končala po pričakovanju. Niti štirje gorski cilji tretje kategorije niso preprečili šprinterskega obračuna v zadnjih metrih dirke.(Deceuninck-QuickStep),(Groupama-FDJ), svetovni prvak iz leta 2019(Trek-Segafredo),(Bora Hansgrohe),(Arkéa-Samsic),(Bahrain Victorious),(Alpecin-Fenix),(Qhubeka Assos) in(Bikeexcange) so kot glavni šprinterski tekmeci na letošnji dirki prišli varno do zaključnih kilometrov. V zelo hitrem in kaotičnem šprintu, ki se je pripravljal celih deset kilometrov se je najbolje znašel Irec, drugi je bilin tretji. Prvi nosilec rumene majice na letošnji dirki Pariz–Nica je(Deceuninck-QuickStep).je bil videti odlično razpoložen, vseskozi se je varno vozil med moštvenimi kolegi Jumba Visme. Najtesneje ob njem je bil njegov zvesti pomočnik Nemec. V ekipi so še:in. Pred dirko je Roglič izjavil, da je komaj dočakal štart dirke, dirkalna pavza od 8. novembra lani je bila zanj predolga. Karte so na mizi, čakamo razplet osmih etap s končno, naslednjo nedeljo v Nici.Prvi dve etapi letošnje dirke proti soncu, kot jo ljubkovalno kličejo kolesarji, naj bi bili namenjeni šprinterskim obračunom, v torek pa je že na vrsti posamična vožnja na čas, dolga 14,4-kilometra, ki bo najbrž izpostavila letošnje glavne favorite.