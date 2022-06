Roglič: Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi premagamo Pogačarja

V kolesarski ekipi Jumbo-Visma so prepričani, da lahko kljub deljenim ciljem na dirki po Franciji ogrozijo prevlado dvakratnega zaporednega zmagovalca Tadeja Pogačarja. To so glavni aduti moštva Primož Roglič, Danec Jonas Vingegaard in Belgijec Wout Van Aert podarili na današnji novinarski konferenci pred štartom francoske »pentlje« v Københavnu.

Tour se bo začel v petek s 13 km dolgim ravninskim kronometrom po ulicah danske prestolnice. Je zelo zavit s številnimi ovinki, vseeno pa dopušča velike hitrosti. »Prolog je videti precej zavit, tehničen, a vseeno hiter, tako da bo to super izziv za prvi dan,« je uvodno etapo ocenil 32-letni as iz Strahovelj pri Kisovcu, ki bo lovil svojo prvo zmago na dirki po Franciji in prvo za ekipo.

Verjame, da jim lahko to uspe, če se bodo držali načrta in pomagali drug drugemu. »Potruditi se moramo po najboljših močeh. Imamo močno ekipo in vsi kolesarji imajo določene lastnosti, ki nam lahko pomagajo. Če bomo sodelovali, verjamemo, da lahko premagamo Pogačarja.«

Ekipo je sicer pred startom Toura prestrašila novica, da se je glavni športni direktor Merijn Zeeman okužil z novim koronavirusom, zaradi česar na začetku ne bo del moštva na Touru. »Kot vemo, je covid še vedno prisoten, zato smo zelo previdni. Na srečo sem bil na zadnjem testu negativen in upam, da bo tako tudi pri preostalih v ekipi. Če se ustrezno zaščitimo in naredimo vse, kar je v naši moči, da se izognemo okužbam, večjega strahu ni,« je o stanju v ekipi dejal Roglič.

Nizozemsko moštvo se bo Toura lotilo z željo po rumeni in zeleni majici. V skupni razvrstitvi stavi na oba kapetana, ob Rogliču je tu še Vingegaard, za zeleno majico najboljšega po točkah pa se bo boril Van Aert. »Wout je kolesar, ki je 100-odstotno predan ekipi, zato si bomo zagotovo pomagali. Vemo, zakaj smo tu, vemo, kaj je naš največji cilj. Ko bo imel proste roke, bo imel pred sabo velik izziv zelene majice. Naša strategija je, da preživimo prvi teden, potem pa bomo skovali načrt za preostanek dirke,« je pristavil Roglič.

Vingegaard: S Primožem si na balkonu odpreva tudi pivo

»Ne vidim težav v tem, da imamo več ciljev. Kot ekipa imamo velike ambicije in menim, da sem na prejšnjih Tourih dokazal, da lahko kombiniram veliko različnih nalog. Rumena majica je bila doslej neuresničen cilj naše ekipe, a zasledujemo ga še naprej. Tudi sam komaj čakam, da bom lahko pomagal ekipi, seveda pa bo tudi zelena majica vzela veliko energije. Imel bom več svobode za osvojitev čim večjega števila točk,« je povedal Van Aert.

»Moramo narediti dober načrt, kako si bomo pomagali. Seveda si želi Wout zmagati in v tem ga podpiramo, jaz in Primož pa si želiva rumeno majico. Moramo biti združenih pri naših ciljih. V določenih dneh bo moral Wout šprintati, v drugih pa bova tudi s Primožem dobila pomoč. Zaupam v naš načrt in upam, da bomo pri tem uspešni,« je pristavil Vingegaard.

Danec je Rogliču ta mesec pomagal do zmage na kriteriju Dauphine, ki velja za najpomembnejšo pripravljalno dirko pred francosko »pentljo«. Kot sta poudarila, si tudi zunaj kolesarskih krogov velikokrat priskočita na pomoč. »Zelo dobra prijatelja sva, na dirkah pa drug drugega delava močnejšega. Jonas je zelo močan in če imaš močne posameznike v ekipi, celotna ekipa postane boljša,« je slovenski as pohvalil Danca.

»S Primožem sva dobra prijatelja, tudi ko nisva na kolesu. Zadnja dva tedna sva preživela v Tignesu, uživali smo, ne le midva, temveč tudi izbranki in otroci. Vedno se lahko pogovoriva in si na balkonu odpreva pivo,« pa je zaupal Vingegaard.