Rogliča zanima samo rdeča majica v Madridu

»Cilj je imeti rdečo majico v Madridu,« je stavek, ki ga je Primož Roglič ponovil že ničkolikokrat. Tisto, kar se dogaja na poti v špansko prestolnico, zanj niti ni pomembno. In te besede so meso postale tudi v 5. etapi 77. Vuelte, na kateri lovi četrto zaporedno končno zmago. Le dan za tem, ko je tekmece deklasiral na kratkem ciljnem vzponu v Laguardii in oblekel rdečo majico, je taktično predal vodstvo v skupnem seštevku.