Rogliča zaustavila okvara, Mohorič osmi

(Jumbo Visma) je za zmago na dirki Amstel Gold Race za nekaj milimetrov (sodniki so potrebovali 15 minut, da so iz fotofiniša razbrali zmagovalca) ugnal(Ineos), slovenski upi na zmago pa so se razblinili 18 km pred ciljem.je v najslabšem možnem trenutku zaustavila okvara kolesa.Pripetila se mu je na vznožju zadnjega, 12. vzpona na Cauberg, na katerem je prišlo do odločilne selekcije, in to po tem, ko je vso dirko deloval zelo dobro razpoložen, z lahkoto je pokrival vse napade tekmecev. Poleg van Aerta in Pidcocka je glavnini v zaključku pobegnil še(Bora Hansgrohe).Ta trojica si je v zadnjem krogu (Roglič ge je zaradi prisilnega postanka začel z minuto zaostanka) prikolesarila dobrih 20 sekund prednosti, kar je bilo dovolj, da je po taktiziranju v zadnjem kilometru med seboj obračunala za zmago.Med prvimi zasledovalci, ki so na cilju zaostali le dve sekundi za zmagovalcem, je bil tudi(Bahrain Victorious), ki je bil z 8. mestom najvišje uvrščeni od kar petih Slovencev na dirki. Mohorič je bil med najbolj bojevitimi kolesarji že 50 km pred ciljem, še pred tem je dogajanje na dirki z nekaj poskusi pobega poživil tudi njegov moštveni kolegaDan morda ni bil najboljši za Rogliča, ki ga v sredo čaka nastop na Valonski puščici, v nedeljo pa še branjenje lanske zmage na dirki Liege–Bastogne–Liege (na obeh bo nastopil tudi Tadej Pogačar), je bil pa sanjski za njegovo ekipo Jumbo Visma. Nizozemska ekipa je na največjih domačih dirkah slavila dve zmagi, saj je bila na ženski preizkušnji najboljša. Najvišje uvrščena kolesarka ekipe Ale BTC Ljubljana je bila Špankana 6. mestu.