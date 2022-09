Roglič je odstopil, ne bo ga na startu 17. etape Vuelte

Primoža Rogliča ne bo na današnjem startu 17. etape. Poškodbe včerajšnjega padca v zaključnih metrih so, kot kaže, prehude.

Včeraj nam je Primož spet vzel sapo. In to dvakrat. Najprej, ko je napadel tam, kjer ni nihče pričakoval napada tako velikega kalibra, in potem nesrečni »klasični« kolesarski padec tik pred ciljem. Na koncu kariere mu bomo navijači izstavili fakturo za strah, žalost, slabo počutje po etapi, slab spanec.

Vmes mu je pri dramaturgiji 16. etape pomagal še Remco, ki je menda staknil poškodbo gume, in potem še Mads, ko je zmagoslavno pometel z vsemi, ki jih je Primož razstrosil v zadnjih treh kilometrih etape.

Nesreča še vedno visi nad Rogličevo čelado. Takih padcev so kolesarji najbolj vajeni, zatakniti zadnji obročnik tekmeca je nekaj najbolj navadnega v tem športu, prav tako komolčkanje ali naslanjanje z ramo na ramo. Je pa to veliko razočaranje na tako pomembni tekmi. Primožev pogled na pločniku, ko je sedel močno okrvavljen, strgan, utrujen, je pričal prav o tem.

17. etapa je špansko ravninska z zaključkom na klancu druge kategorije. Špansko ravninska pomeni, da gre ves čas gor in dol brez resnega klanca. Etapa od Aracene do Monasteria de Tentudia je dolga 162 kilometrov, zadnji, zaključni klanec pa je dolg kar 10,3 kilometra. Vmes ni nobenega kategoriziranega klanca, samo en leteči cilj v zadnji tretjini etape.

Montasterio de Tentudía je samostan na vrhu hriba. Cesta se začne vzpenjati na 152. kilometru. Prve tri kilometre se cesta dvigne s sedemodstotnim povprečnim naklonom, potem se nekoliko poravna in celo nekoliko spusti. Zalet za na vrh je dolg 4,1 kilometra s povprečnim 7,4-odstotnim klancem. Od začetka klanca do cilja pri samostanu je 10,3 kilometra dolga pot s petodstotnim naklonom v povprečju.

Remco še vedno trdi, da je z njegovo formo vse v najlepšem redu. Včeraj, ko je Roglič napadel, ni našel hitrega odgovora, lahko celo rečemo, da ga je rešil defekt. Njegova prednost je še vedno velika, 1:26 pred Rogličem in 2:01 pred Masom. Jan Polanc je še vedno na 13. mestu.

17. etapa je špansko ravninska z zaključkom na deset kilometrov dolgem klancu. FOTO: Lavuelta.es

Sremljanje v živo začnemo ob 15. uri