Slovenija bo tri tedne glavna

Lanska sanjska sezona

Tadej Pogačar je bil najmočnejši v 2. etapi dirke po Sloveniji. FOTO: Mario Stiehl

Letošnja sezona je spet sanjska

Tadej Pogačar je po obeh državnih prvenstvih tako sklenil priprave za Tour. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Tuji mediji o letošnjem Touru

Leto v rumenem je minilo, natančneje devet mesecev, saj se je lanski koronski Tour končal 20. septembra. Tadej Pogačar bi rumeno mrzlico rad podaljšal še za eno leto in kolesarskemu svetu je pokazal, da je pripravljen. Na dirki po Sloveniji nam je v drugi etapi serviral simultanko s sporočilom, da je nared za začetek v Brestu.Predstava je bila res veličastna. Taka, ki pristoji zmagovalcu Toura. Domača dirka, slovenski Tour, je njegova najljubša dirka, ker je prav na njej opozoril nase leta 2017, ko je kot maturant zaslovel na cesti, ki se vzpenja na Roglo. Tisto sobotno kral­jevsko etapo je končal na petem mestu, dirko pa tudi, in to pri osemnajstih letih. Osvojil je belo majico najboljšega najmlajšega na dirki. Poznejši rezultati so pokazali, da ni bil muha enodnevnica, da ni šlo za srečo, ker na takem klancu, kot je na Roglo, sreča ne pomaga, samo srce in noge. Istega leta je bil tretji na dirki po Madžarski, po Karpatih je bil peti in spet domov prinesel belo majico, četrti je bil že spomladi na Istrski pomladi. Prvo leto med člansko konkurenco je preživel zelo dobro, vendar še boljša je bila sezona 2018.Zmagal je na dirki po Furlaniji - Julijski krajini in poleg rumene osvojil še belo majico. Vrhunec te sezone je bila prav gotovo zmaga na »malem Touru«, Tour de l'Avenir v Franciji. S tem podvigom je nase opozoril vse. Menedžerji iz celotnega kolesarskega sveta so planili po njem. Dober rezultat na tej dirki je odskočna deska v svet profesionalizma. Pogi je po­stal zanimiv za najboljša svetovna moštva in poleti se je pridružil ekipi UAE Team Emirates. Na dirki po Sloveniji je bil mesto više kot leto prej, torej četrti, in spet je domov prinesel belo majico. Na Češkem je osvojil prestižno dirko Grand Prix Priessnitz in se od tam vrnil z rumeno, belo in še pikčasto majico za najboljšega na gorskih ciljih.Sezona 2019 ga je izstrelila med najboljše, najprej je bil že januarja trinajsti v Avstraliji na dirki Down Under, svoji prvi med profesionalci. Mesec pozneje je že zmagal na dirki po Algarveju na Portugalskem, sproti še osvojil belo majico. Ta je bila njegova tudi na dirki po Baskiji, ki jo je končal na šestem mestu, kljub obilici tehničnih težav v eni izmed etap. V maju je slavil na dirki po Kaliforniji in v svojo zbirko dodal še eno belo majico. Postal je državni prvak v posamični vožnji na čas v kategoriji do 23 let. Na dirki po Sloveniji je bil spet četrti in spet v beli majici. In ob koncu poletja tista famozna dirka po Španiji, ki jo je končal na tretjem mestu, tik zain. Spet je bila bela majica njegova.Leto koronavirusa je bilo katastrofalno za šport, malo manj za kolesarskega. Vsi trije grand touri so preživeli, samo datumi so bili močno premaknjeni. Tour smo gledali ob koncu poletja, Giro jeseni, Vuelto pa skoraj pozimi. Se je treba spominjati lanskega Toura? Tadej Pogačar je iz rumene majice slekel rojaka Rogliča in se zavihtel na najvišjo stopničko pod Slavolokom zmage v Parizu. Ne, domov ni prinesel le rumene, temveč tudi pikčasto in še eno belo majico. Zmagal je na dirki po Valencii, prav tako na državnem prvenstvu v kronometru, bil tretji na najstarejši klasiki Liege–Bastogne–Liege, drugi na domačem UAE Touru, seveda v beli majici, četrti na dirki po Dofineji …Februarja je zmagal na dirki UAE Tour v Arabskih emiratih, torej na domači dirki njegovega moštva. Prav tako je osvojil belo majico. V marcu je slavil na dirki dveh morij, od Tirenskega do Jadranskega morja, bil najboljši na gorskih ciljih in spet najboljši najmlajši. Na dirki po Bas­kiji je bil tretji. Aprila je zmagal na Lie­ge–Bastogne–Liege in junija na dirki po Sloveniji, kjer je osvojil še pik­často majico, za belo pa je bil prestar, saj jo na tej dirki dobi najboljši med tistimi, ki v tekočem letu še ne dopolnijo 23 let. Presenečenje se je zgodilo v Kopru, saj ni zmagal na državnem prvenstvu v vožnji na kronometer, prehitela sta ga Jan Trat­nik in. Tudi v cestni vožnji ni oblekel majice državnega prvaka. Najprej mu je kazalo zelo dobro, potem pa je bilo videti, da je državno prvenstvo vzel za odličen trening. Končal je na petem mestu.V Kopru je bilo peklensko vroče, vemo pa, da Pogačar vročine ne prenaša najbolje. Letos se Tour začne skoraj v svojem tradicionalnem terminu (teden prej zaradi olimpijske dirke) in ne kot lani, ko je bil zaradi korone premaknjen na začetek jeseni, ko so temperature v Franciji le ugodnejše za dirkanje.Pred dirko po Sloveniji se je Tadej vrnil iz Francije, kjer si je skupaj s trenerjem Andrejem Hauptmanom ogledal nekatere ključne gorske etape na bližajoči se francoski pentlji. Predogledi tras so stalna praksa med profesionalci, ki se potegujejo za vrh. »Da, bila sva v Franciji na ogledu nekaterih etap dirke – Mont Ventoux, Andora, Pireneji, kronometer … Bilo je kar pestro, še posebno zato, ker potovanje v času covida ni ravno preprosto. Zaprte restavracije, hoteli … vse skupaj je bilo videti, kot da smo taborniki. Veliko smo improvizirali, ampak imeli smo se lepo. Pa da ne bi kdo pomislil, da smo šli na izlet. Bilo je tudi naporno, saj smo v vseh teh dneh naredili prvi dober blok treninga v fazi priprav na Tour,« je po vrnitvi za medije povedal Pogačar.Vsa favorizirana moštva, tudi Jumbo Visma in Ineos Grenadiers, ki sta na papirju največja nasprotnika moštvu UAE, so že z izjavami za javnost napovedala, da bo letos taktika dirkanja na Touru precej drugačna, kot smo jo gledali lani. Vendar ima, kot sta namignila Pogačar in Hauptman, tudi UAE svoj načrt varno v rokavu, cesta pa bo razkrila, kdo se je najbolje odločil med pripravami za dirko vseh dirk. Seveda, kaj natančno so si zamislili, ne bomo izvedeli vse do Elizejskih poljan, 18. julija, kjer bomo, upamo, spet videli največ slovenskih zastav.Tadej Pogačar je po obeh državnih prvenstvih tako sklenil priprave za Tour, vidno navdušen je povedal: »Po ogledu etap sem odšel na višinske priprave v Sestriere. Od tam sem šel naravnost na dirko po Sloveniji in na državno prvenstvo v kronometru, vmes je bila še »moja« dirka – kriterij v Industrijski coni Komenda. Potem še državno prvenstvo v cestni vožnji. Od tod pa naravnost v Francijo na start Toura. Kar pestro je bilo, in če bo vse po sreči, še olimpijske igre v Tokiu in svetovno prvenstvo. Vendar do tam je še daleč, vem pa, da bodo prihodnji tedni v znamenju Slovenije in slovenskega kolesarstva.« Pogačar se je na start Toura odpravil že v ponedeljek, dan po državnem prvenstvu. Razlog je jasen – ogledati si traso kronometra, ki bo že v peti etapi.Vročica francoske pentlje je na vrhuncu. Vse oči so uprte v Slovenca, vsi prsti pišejo o samo dveh favoritih: Pogiju in Rogli. Kdo bo koga in na kakšen način. Nihče ne more ogroziti slovenske naveze, ki to ni. »Pogastar« je pripravljen za še eno leto v rumenem. Pogačar in Roglič nimata konkurence. Pogačar je na domači dirki pokazal, kako močno si želi še enega Toura … je samo nekaj izmed naslovov v svetovnih športnih medijih. Prav nikjer nismo zasledili, da bi kdo omenjal koga drugega razen Rogliča, ki bi lahko ogrozil Pogačarjevo ponovitev zmage na Elizejskih poljanah. Tadej je povedal, da si ne beli glave s tem, da mediji že precej pretiravajo. »Tour ne bo dvoboj, vem pa, da bo Slovenija tri tedne glavna,« je dejal po dirki po Sloveniji.Proučil je vse trase letošnje pentlje, ugotovil, da bodo specialisti za vožnjo na čas, tisti, ki lahko tudi računajo na dober skupni seštevek, letos imeli največ možnosti za zmago. Resda ni zmagal na državnem prvenstvu, vendar njegova kronometrska forma mora biti najboljša šele v prihajajočih dnevih. Trasa je na papirju videti med najlažjimi, a tako kot po navadi vse skrivajo zanke, ki se jih bo branilec rumene majice moral izogniti s pomočjo klubskih kolegov. In ti so letos res smetana na torti. Škoda, ker Jana Polanca ne bo med njimi, te poteze športnih direktorjev ne razumemo. Kljub temu da bo Jan manjkal, pa bo UAE gotovo med najmočnejšimi.