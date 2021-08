Slovenska invazija v Španiji se je začela včeraj

Roglič je že v rdeči majici vodilnega na dirki po Španiji. FOTO: Ander Gillenea Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri.

Prva, uvodna etapa 76. dirke po Španiji je bila povsem v znamenju slovenskih kolesarjev.insta na zmagovalni oder spustila le drugouvrščenega domačina. Tik izven deseterice, na enajstem mestu je ostalje pristal na 55. mestu. Roglič je s to zmago osvojil rdečo in zeleno majico. Popoln dan Jumbo Visme pa je zaključil še, ki bo danes nosil pikčasto majico kot najboljši hribolazec.Druga etapa naj bi bila sprinterska, dolga 166, 7 kilometrov od Caleruega do Burghosa. Šele na 150-kilometru je edini leteči cilj, gorskega ni niti enega, zato bo Kuss tudi jutri v pikčasti majici. Šprint cele skupine ali ubežniki, ki jim bo uspelo priti pred pelotonom v cilj, je vprašanje. Na dirki je preveč dobrih sprinterjev, da bi ubežnikom uspelo, med njimi tudi povratnik po težkem padcu. Med glavnimi favoriti je tudi, pomagal mu bo, oba sta velika dolžnika z letošnjega Toura. Francozje tudi prišel v lov na zmage, prav takoin...Za Rogliča bi danes moral biti miren in varen dan v rdeči majici. Kdaj in kdo mu jo sploh lahko sleče?