Sveta Gora čaka na Tadeja Pogačarja

Luka Mezgec se veseli vrnitve na dirki po Sloveniji. FOTO: Jure Eržen/Delo



(Ne)uradno prihaja

Bogdan Fink in njegovi sodelavci so sestavili razgibano petdnevno traso. FOTO: Roman Šipić



Prvič skupaj z maratonom Franja

Etape dirke po Sloveniji etapa (9. junij): Ptuj–Rogaška Slatina (151,5 km) etapa (10. junij): Žalec–Celje (147 km) etapa (11. junij): Brežice–Krško (168,5 km) etapa (12. junij): Ajdovščina–Nova Gorica (164,1 km) etapa (13. junij): Ljubljana–Novo mesto (175,3 km)

Dokončnega odgovora, ali bo na štartu 27. dirke po Slovenije tudi, ob današnji predstavitvi sicer nismo dobili, vse pa kaže, da bo zmagovalec lanske dirke po Franciji od 9. do 13. junija navduševal domače navijače. Če bo na štartu, bo cilj kajpak zelena majica, ki je še nima v svoji bogati zbirki.Tako kot slovenski kolesarski uspehi je šla tudi dirka po Sloveniji, ki je lani odpadla zaradi pandemije, v zadnjih letih strmo navzgor. Prebila se je na televizijske zaslone po Evropi, pridobila kategorijo 2. Pro, le stopnico pod svetovno serijo, s tem pa privablja tudi vse bolj zveneča imena. Že v preteklosti jih ni manjkalo, ne nazadnje je v letih 2015 in 2018 zmago slavil, še nikoli pa ni na njej nastopil aktualni zmagovalec velike pentlje.To se bo bržčas spremenilo letos, saj se obeta Pogačarjev prihod, čeprav se je to pred nekaj tedni zdelo še nemogoče. Mladi slovenski kapetan ekipe UAE je imel v prvotnih načrtih nastop na kriteriju Dauphine, tradicionalni generalki za favorite Toura. Vendar je sam izrazil željo, da namesto na osemdnevni francoski dirki (od 30. maja do 6. junija) pet dni dirka na domačih, slovenskih cestah.»Uradne potrditve za Pogačarjev nastop še ni. Do dirke je še več kot mesec dni, ekipe pa šele 72 ur pred dirko prijavo svojo uradno zasedbo. Ta čas lahko povem le, da bodo nastopile štiri ekipe iz svetovne serije, UAE, Astana, Bahrain Victorious in Bike Exchange. Iz slednje je nastop potrdil, pri Bahrainu Victoriousu je zanimanje izrazil. Kateri Slovenci iz najmočnejših ekip bodo nastopili, je odvisno tudi od tega, v kakšnem stanju bodo končali Giro,« je direktor dirke po Slovenijipovedal o konkurenci, v kateri bo še 8 zasedb profesionalne ravni in 8 kontinentalnih zasedb, med njimi tudi Ljubljana Gusto Santic, Adria Mobil in slovenska reprezentanca.Pogačar je v pogovorih za medije v zadnjih tednih večkrat namignil, da bo pred Tourom štartal le še na dirki po Sloveniji, kot dejstvo pa je to vzel tudi Mezgec, ki pričakuje, da bo 22-letni Komendčan prvi favorit kraljevske 4. etape od Ajdovščine do Nove Gorice oziroma Svete Gore. »To bo prava kraljevska etapa, ne le zadnji klanec. Pomemben bo tudi vzpon na Ravnico, na katerega gremo dvakrat. Prvi vzpon nam bo dal podatke, kako kapetane spraviti v ospredje pred klancem, kapetani pa bodo videli, kako poteka vzpon, kako se ga lotiti v drugo. Nato sledi spust in brutalen zadnji vzpon, ki bo dal zmagovalca etape in dirke. Večja skupina bo prišla v Novo Gorico, ker bo Pogačarjeva ekipa bržkone nadzirala dirko. Kaotično pa je lahko zaradi dežja in spolzkih cest, v vsakem primeru bo to zelo zanimiv dan,« je Mezgec povedal o bržkone odločilni preizkušnji.Kaj pa še čaka karavano? Uvodna etapa jo bo peljala skozi razgiban teren med Ptujem in Rogaško Slatino (151,5 km), Mezgec pa na njej napoveduje šprint glavnine. Že druga etapa od Žalca do Celja (147 km) pa bi lahko povzročila selekcijo med favoriti za končno zmago, za to bodo poskrbeli vzponi na Lipo, Svetino (Celjsko kočo) in še ciljna »špica« na Celjski grad.Pred kraljevsko etapo bo šla karavana v Posavje, na razgibano etapo od Brežic do Krškega (165,8 km), ki si jo je kot priložnost za zmago podčrtal tudi Mezgec. Naš najboljši šprinter bo med favoriti tudi zadnji dan, ko se bosta prvič združili naši največji dirki za profesionalne in rekreativne kolesarje, dirka po Sloveniji in maraton Franja. V nedeljo, 13. junija, bosta obe karavani štartali v ljubljanskem BTC. Slovenski »tour« se bo v 5. etapi (175,3 km) podal na traso malega maratona Franja, po vrnitvi v Ljubljano pa čez Pance nadaljeval pot do tradicionalnega cilja dirke v Novem mestu.»Vesel sem, da se po letu suše vračam na dirko po Sloveniji. Vedno se rad vračam, ko gledam letošnje etape, komaj čakam, da se začne. Etape niso predolge, obeta se zelo intenzivno in atraktivno dirkanje. Veliko mojih moštvenih kolegov se zanima za nastop, med njimi tudi,« je Mezgec ocenil 803,7 km dolgo preizkušnjo in namignil, kdo bi lahko kapetan ekipe BikeExchange. Ob Landi bi bil sloviti kolumbijski hribolazec na papirju tudi eden od glavnih Pogačarjevih tekmecev za zeleno majico.