Švicarske Alpe bodo ločile zrnje od plevela

Štirje gorski cilji, z zadnjima dvema, ki sodita v 1. težavnostno kategorijo. Gorska etapa, ki bo ločila zrnje od plevela, kot tako traso radi opisujejo kolesarji sami.

Izraz, ki ga izrekajo tisti kolesarji, ki so prepričani, da sodijo med zrnje. Tisti drugi, ki se prepoznajo na drugi strani, pa so v velikih skrbeh.

Deveta etapa se začne v Aigleju v Švici, konča pa v smučarskem središču Chatel v Franciji. Vmes so štirje klanci, prvi je Cote de Bellevue. Dolg je le 4,3 kilometra in sodi v najlažjo 4. kategorijo.

Drugi klanec je Col de Mosses, sodi v 2. kategorijo, dolg je 13 kilometrov, s povprečnim 4,1-odstotnim naklonom. Tretji je Col de la Croix, ki je dolg 8 kilometrov, ima 7,6-odstotni naklon in sodi v 1. kategorijo. Z nadmorske višine 1.778 metrov se bodo v spustili spet v štartno mesto Aigle, od koder se začne vzpon na gorski cilj 1. kategorije, prelaz Pas de Morgins v dolžini 15,4 kilometra in s povprečnim 6,1-odstotnim naklonom. Ob vrnitvi v Francijo jih čaka krajši spust in zaključni štirikilometrski vzpon na Chatel les Portes du Soleil, ki pa ga niso kategorizirali.

Prva prava gorska etapa bo prav gotovo služila kot selekcioniranje med tistimi, ki resno računajo na stopničke na koncu Toura. Napovemo lahko dirko na dirki. Mogoče celo tri dirke v eni sami. Ubežniki, ki že imajo konkreten časovni zaostanek v skupnem seštevku, bodo izkoristili nezanimanje glavnih akterjev in si skušali narediti svojo dirko. Svojo bodo imeli tudi vse, ki si želijo pikčasto majico. In seveda najpomembnejši kandidati za stopničke na Elizejskih poljanah, si bodo čez prve tri klance zgolj tipali pulz. Na zadnjem pa bodo najbolj pogumni hoteli še enkrat zvedeti, ali je Tadej Pogačar res zemljan ali ne.

Mozart iz Križa pri Komendi se počuti odlično, pravi, da se zaveda, da je to šele konec prvega tedna, da ima dirka še popolnoma odprte ceste. Tekmeci že vedo, da je Pogačar še močnejši kot lansko leto, ne vedo pa še kako se bo rumena majica obnesla v nadaljevanju, ko bo v Franciji spet postalo zelo vroče. Nekje so namreč slišali, da Pogi naj ne bi dobro prenašal visoke temperature na klancih. Da ga vročina utrudi, da sta oba Toura, na katerih je slavil bila izven sovjega klasičnega datuma, prvi leta 2020 zaradi pandemije koronavirusa, drugi lansko leto, zaradi olimpijskih iger v Tokiu. Letos bo bolj vroče!

V Pogačarjevem moštvu pa odgovarjajo, da bo vroče vsem. Nekaterim zaradi visokih temperatur, drugim zaradi slabše pripravljenosti. Cesta bo odločila, želijo si samo, da jih ne zapusti fortuna. Včeraj je zaradi okužbe s covidom,Tour moral zapustiti njihov kolesar Vegard Stake Laengen, ki je izvrsten pomočnik na ravninskih etapah.