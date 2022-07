Tadej Pogačar: Komaj že čakam na Pireneje

Slovenski kolesar Tadej Pogačar (UAE Emirates) je v 14. etapi dirke po Franciji od Saint-Etienna do Menda (192,5 km) poskušal streti Danca Jonasa Vingegaarda (Jumbo-Visma), ki pa je zanesljivo zadržal rumeno majico. Etapa je pripadla ubežniku Michaelu Matthewsu iz Avstralije, ki je v cilj prišel 12 minut in pol pred Slovencem in Dancem.

V skupnem seštevku je Vingegaard (Jumbo-Visma) zadržal 2:22 minute naskoka pred Pogačarjem (UAE Team Emirates). Tretji je ostal Britanec Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), ki pa zdaj zaostaja 2:43 minute. Pogačar je poskušal večkrat streti tekmece in jim pobegniti, toda pri tem ni bil uspešen, ekipa Jumbo Visma je bila premočna.

Bolje, da sem v vlogi tistega, ki lahko napada

»Hitrega napada ni bilo v načrtu. Videl sem, kako je Wout Van Aert skušal premostiti razliko in šel sem za njim. Potem sem poskusil, da bi moral Vingegaard porabiti nekaj moči. Veliko je bilo preigravanja sem in tja, ampak njegova ekipa je bila zelo močna. Zame je bilo seveda nemogoče, da bi se znašel v begu,« je o hitrem napadu za Eurosport dejal Pogačar.

Tadej Pogačar v majici najboljšega mladega kolesarja. FOTO: Marco Bertorello/AFP

»Glede na moje karakteristike je bolje, da sem v vlogi tistega, ki lahko napada, ampak na koncu je bil vzpon enostavno prekratek. Jutri je etapa do Carcassonna, mogoče poskusimo že takrat. Noge so v redu, tudi počutim se dobro, ekipa je na mestu in komaj že čakam Pireneje,« pa je še zaključek etape in vlogo prvega izzivalca ocenil slovenski as.