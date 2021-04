Tadej Pogačar med 30 športno najvplivnejšimi v Evropi

Zmagovalec kolesarskega Toura Tadej Pogačar se je pri ameriški poslovni reviji Forbes znašel na seznamu 30 najvplivnejših ljudi v Evropi iz sveta športa in videoigric, ki so stari pod 30 let. Dvaindvajsetletni Slovenec je v družbi angleškega nogometaša Marcusa Rashforda in danske nogometašice Pernille Harder, avstrijskega zmagovalca OP ZDA v tenisu Dominica Thiema, španskega igralca golfa Jona Rahma in nekaterih drugih iz sveta videoigric.



Pogačar, lani je francosko pentljo dobil kot najmlajši posameznik po letu 1904, je sicer prvi kolesar na tem evropskem seznamu, potem ko je Forbes športno kategorijo uvedel leta 2019. Slovenski as je tudi nomiran za nagrado Laureus za športno odkritje oziroma rezultatski preboj v letu 2020, če bi zmagal, bi bil po Kolumbijcu Eganu Bernalu drugi kolesar v dveh letih s tem priznanjem.



