Tadej Pogačar se bo moral v Španiji boriti do zadnjih metrov

Na letošnji kolesarski dirki po Španiji ne bo parade šampionov v Madridu, ampak se bo boj za zmago odvijal vse do zadnjih metrov. Dirka se prvič po letu 2014 ne bo končala v Madridu, ampak tako kot leta 2014 v Santiagu de Composteli, kjer bo spet na sporedu kronometer. Edina razlika od dirke pred sedmimi leti je dolžina zaključne vožnje na čas, leta 2014 je bila ta dolga dobrih devet kilometrov, letos pa se bodo morali kolesarji spopasti s 33,7 kilometra dolgo progo.



Dirka se bo s posamičnim kronometrom, dolgim osem kilometrov, začela 14. avgusta v Burgosu, končala pa 5. septembra, tudi letos bo štela 21 etap, v katerih bodo tekmovalci prevozili okoli 3300 kilometrov. Kar 11 etap bo gorskih, osem se jih bo zaključilo na vrhu vzpona. S prvim resnejšim klancem se bo karavana srečala v četrti etapi, prva prava gorska etapa pa bo sedma.

Roglič ne načrtuje nastopa v Španiji

Najzahtevnejše gorske etape bodo ob koncu, prireditelji menijo, da bi lahko bila ključna 18., v kateri kolesarje čaka 15-kilometrov dolg vzpon na Alto del Gamoniteiru, kjer je naklonina od deset- do 12-odstotna. Kronometra bosta le v prvi in zadnji etapi.



Lani so morali črtati etape na Nizozemskem, Portugalskem in v Franciji, tudi letos dirka ne bo zapustila domovine. Zadnji dve leti je dirko dobil Primož Roglič, ki pa letos Vuelte nima v načrtu, zato pa jo ima lanski zmagovalec Toura in tretjeuvrščeni z Vuelte 2019 Tadej Pogačar.

