Tadej Pogačar v rumeni majici na streho letošnjega Toura

S spremljanjem v živo začnemo ob 12:15

Kolesarji bodo šli danes visoko, še višje, najvišje. Port d'Envalira je s svojimi 2.408-metri nadmorske višine najvišja točka, ki jo bodo kolesarji dosegli na letošnji dirki po Franciji. Prelaz, ki bo marsikomu otežil dihanje, ne samo zaradi tekmecev.Petnajsta etapa od Cerreta do Andore La Vella je dolga 191 kilometrov, ima tri klance 1. in enega 2. kategorije, za uvod pa še en leteči cilj. Cilj etape ni na vrhu klanca, ampak po 15 kilometrov dolgem strmem spustu.Danes bo ubežnikom prav gotovo beg uspel hitreje kot včeraj, ko so se mučili celih 80 kilometrov, kajti prvih 19 kilometrov se vseskozi blago vzpenja. Potem sledi 15-kilometrski spust in nato vseskozi, kar 60 kilometrov gor, gor in samo gor do Monte de Monte-Louisa.Naslednji gorski cilj je druge kategorije, Col de Puymorens, in nato spet gor, višje, še višje do strehe letošnjega Toura Port d'Envalira. Klanec na streho dirke po Franciji ni strm je pa visoko, kar nekaterim kolesarjem povzroča preglavice, saj se na taki višini ne počutijo niti malo prijetno.Pomanjkanje kisika na taki višini je na primer vedno delalo preglavices tem nima težav, bolj ga moti vročina, ki pa je na taki višini ni, je pa v dolinah in na vzponih samih, danes je vremenska napoved slaba, vroče bo, tudi čez 30 stopinj.Po najvišji točki dirke, sledi spust in potem še en, klanec, pravzaprav najtežji v današnji etapi, 6,4 kilometra dolg Col de Beixalis, ki sodi v prvo kategorije, ima zelo zahtevne odseke.