Tadej Pogačar: Veselim se Andaluzije, doslej sem bil pred televizijo

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo sezono 2023 začel malce drugače, ko je bilo sprva napovedano. Kot so sporočili iz njegove ekipe UAE Team Emirates, Pogačarja ne bo na dirki po Združenih arabskih emiratih, zato pa bo vozil dve španski dirki, in sicer enodnevno Jaen Paraiso Interior in dirko po Andaluziji.

Za dvakratnega zmagovalca dirke po Franciji, ki je ob ardenskih klasikah glavni cilj Slovenčeve sezone, bosta to sploh prva nastopa na teh dveh preizkušnjah na Pirenejskem polotoku. »Veselim se teh dirk, veselim se tega, da si bom končno spet pripel štartno številko, in tega, da bom z ekipo. V zadnjih tednih sem dirke spremljal po televiziji in užival, ampak si hkrati želel, da bi bil sam v akciji,« je za spletno stran ekipe povedal Pogačar.

Za njim dobre priprave

Dodal je, da so bile priprave dobre, da pa je januarja imel nekaj težav s prebavili. »Ampak to je za mano in se počutim zdrav,« je povedal Pogačar. Poudaril je, da se veseli novih izkušenj z novih dirk. »Prav zanima me, kaj nam bosta ponudila Jaen in Andaluzija. Komaj čakam,« je zaključil.

Dirka v Jaenu, kjer bodo vozili tudi po makadamu, bo 13. februarja, dirka po Andaluziji pa med 15. in 19. februarjem. Na obeh bo kot član strokovnega štaba moštva tudi športni direktor Andrej Hauptman.