Tadeju Pogačarju spet malce zmanjkalo

Belgijec Dylan Teuns je zmagovalec 86. kolesarske dirke Valonska puščica. Na razgibani trasi okoli belgijskega mesta Huy je 30-letnik iz Diesta ugnal petkratnega zmagovalca te dirke Španca Alejandra Valverdeja. Tadej Pogačar je preizkušnjo končal na 12. mestu, potem ko mu je na zadnjem strmem vzponu zmanjkalo moči. Pogačar (UAE Team Emirates) je bil na zadnjem vzponu na Mur de Huy (1,3 km/9,8 %) vseskozi v dobrem položaju, a tokrat ni imel moči, da bi v zaključku sledil visokemu ritmu danes najmočnejših kolesarjev. V cilj je pripeljal kot 12. z zaostankom sedmih sekund. Na dirki je imel 23-letnik s Klanca pri Komendi tudi nekaj težav, približno 40 km pred ciljem je namreč predrl sprednjo zračnico. Drugi slovenski predstavnik Jan Polanc je ekipnemu kolegu Pogačarju pomagal v boju za najvišja mesta, na zadnjem vzponu pa je nato zaostal 54 sekund in zasedel končno 48. mesto.

Teuns je za 13. zmago v karieri in prvo po lanski dirki po Franciji (8. etapa) narekoval zelo močan ritem v zadnjih nekaj 100 m, za seboj pa je v samem zaključku zadržal 41-letnega Valverdeja. Španec je v cilj pripeljal tik pred Rusom Aleksandrom Vlasovom (Bora-Hansgrohe). Lanski zmagovalec, Francoz Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl), je bil četrti. »Nimam besed, to je res neverjetno. Vedno sem sanjal o tem trenutku. Še nikoli nisem bil tako močan na spomladanskih klasikah. Poleti sem sicer vedno dober, pomlad pa je zame bolj toplo-hladna,« je sprva dejal presrečni 30-letni Teuns.

»Bil sem v odličnem položaju na začetku vzpona na Mur de Huy. Po 500 metrih sem bil malce zaprt od ekip Bora-Hansgrohe in Movistar. Vedel sem, kje bo Valverde pospešil, to vedno stori na istem mestu. Zame je bilo to dobro, imel sem še nekaj energije in ga uspel zadržati za seboj,« je še potek zadnjega kultnega vzpona ocenil Teuns. Teden ardenskih klasik se bo končal v nedeljo, ko bo na vrsti dirka Liege - Bastogne - Liege. Na njej bo zmago branil prav Pogačar.