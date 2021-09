Tom Dumoulin ni imel sreče, zbil ga je avtomobil

Tom Dumoulin bo izpustil kolesarsko svetovno prvenstvo. FOTO: Leon Vidic/Delo

Nizozemski kolesar, sicer moštveni kolegapri Jumbo Vismi, bo moral predčasno končati sezono. Na treningu v Ardenih ga je namreč zbil avtomobil. Pri tem si je poškodoval zapestje in ga danes čaka operacija.»Zelo sem razočaran. Čutil sem, da prihajam nazaj v formo, a žal je sezone zame konec,« je za spletno stran Jumbo Visme dejal olimpijski podprvak v vožnji na čas in nekdanji zmagovalec dirke po Italiji.Nesreča se je zgodila med treningom za dirko, ki nosi njegovo ime – Tour de Dumoulin – na začetku oktobra. »Veselil sem se teh dirk, ki mi zelo ustrezajo,« je dodal 30-letni nizozemski kolesar, ki je imel visoke cilje tudi za svetovno prvenstvo konec septembra v Belgiji ter enodnevno klasiko po Lombardiji.Dumoulin ima v svoji zbirki dve kolajni z olimpijskih iger, srebrn je bil tudi v kronometru v Rio de Janeiru 2016, ter pet s svetovnih prvenstev. Bil je prvi, drugi in tretji v kronometrih, zlato in srebro pa je osvojil tudi po moštvenih vožnjah na čas.