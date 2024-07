Pogačar se ne boji Vingegaarda, Roglič naprej brez Vlasova

V nadaljevanju preberite:

Tour velike četverice je v prvem tednu ponudil domala vse, kar so si lahko obetali kolesarski navijači. Na prvih štirih mestih so po spektakularnih bitkah na San Luci in Galibierju, v vožnji na čas in na makadamu najbolj zveneča imena, Tadej Pogačar (UAE) 33 sekund pred Remcom Evenepoelom (Soudal Quick Step), 1:15 pred Jonasom Vingegaardom (Visma Lease a Bike) in 1:36 pred Primožem Rogličem (Red Bull Bora Hansgrohe). Boj za rumeno majico na 111. dirki po Franciji ostaja povsem odprt.