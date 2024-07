Primož Roglič je še vedno v igri za olimpijski nastop

Številne slovenske ljubitelje kolesarstva je presenetil seznam četverice, ki naj bi Slovenijo zastopala na olimpijskih igrah v Parizu, saj na njem ni Primoža Rogliča. Ta resda ne bo branil zlata v vožnji na čas iz Tokia, a ostaja v igri za nastop na cestni dirki, pravi selektor Uroš Murn.

»Na seznam smo morali uvrstiti štiri imena, ki pa niso dokončna. S fanti smo se dogovorili, da odločitev o tem, kdo bo nastopil na cestni dirki, pade, ko bo konec Toura in bomo videli, v kakšnem stanju so naši najboljši kolesarji. Ta čas so v igri še vsi naši člani ekip svetovne serije, tudi Roglič, Domen Novak in Matevž Govekar,« je selektor slovenske kolesarske reprezentance Murn povedal za Delo, potem ko je Olimpijski komite Slovenije objavil seznam s Tadejem Pogačarjem, Matejem Mohoričem, Luko Mezgecem in Janom Tratnikom.

Uroš Murn bo pravo olimpijsko reprezentanco objavil po Touru. FOTO: Leon Vidic

Slednji bo slovenske barve branil v vožnji na čas, ki je tokrat na OI povsem ravninska in ne ustreza ne Rogliču ne Pogačarju. Vendar le, če bo dobro pripravljen končal Tour. »Če bi šlo pri Janu kaj narobe, bomo za cestno dirko izbrali drugega kolesarja, v vožnji na čas pa ne bomo imeli predstavnika, saj se drugi naši kolesarji niso pripravljali zanjo,« je še povedal Murn.

Prava slovenska olimpijska reprezentanca bo tako znana po 21. juliju, ko se bo v Nici končal 111. Tour. Že pet dni kasneje se bodo začele olimpijske igre, na katerih bo moška vožnja na čas na sporedu 27. julija, cestna dirka po 3. avgusta.