Tour se vrača v domovino

Izjemna množica gledalcev Toura na Danskem je nekoliko upočasnila peloton. Prva etapa je bila sicer silovita, posamična vožnja na čas je že služila kot ogledalo, v katerem smo lahko hitro prepoznali favorite za skupni seštevek.

Druga in tretja etapa sta bili sprinterski obračun, vmes pa uživanje v vožnji med kordoni gledalcev ob cesti. Sama sreča, da ni bilo niti enega incidenta. Danci so navdušili v vseh pogledih. Njihova zlata kolesarska generacija si je res zaslužila tak sprejem Toura, s katerim so pokazali, da je doba Bjarneja Riisa in Michaela Rasmunssena pozabljena.

Četrta etapa je dolga 171 kilometrov, poteka od od Dunkerqua do Calaisa. Na papirju je to hribovita etapa s kar šestimi gorskimi cilji najnižje, četrte težavnostne kategorije. Premagati bodo morali 1785 višinskih metrov. Napovedan je veter, vendar pogled na današnje vreme kaže, da bo pihalo največ 20 kilometrov na uro, prav toliko pa bo tudi segreto ozračje, kar pomeni, bodo danes idealni pogoji za dirkanje.

Etapa je posuta s kratkimi in strmimi klanci. Rouleurji bodo prišli na svoj račun. Najbrž se jih bo že od starta zbralo za manjšo skupinico. Težko verjamemo, da bomo na koncu videli klasični sprinterski obračun, lahko pa pričakujemo obračun med tistimi sprinterji, ki bodo preživeli vse te klance. Prav gotovo je prvi favorit za današnjo etapo prav Wout van Aert v rumeni majici, v prvih treh etapah je bil trikrat drugi. Tudi Peter Sagan izgublja potrpežljivost. Vsekakor bo imel Luka Mezgec spet obilico dela, tokrat verjetno ne z Groenewegnom, ampak z Matthevsom.

Matej Mohorič in Jan Tratnik (Bahrain Victorious) bosta morala čuvati svoja dva favorita za skupni seštevek. Če bo vodstvo komu odvezalo roke, potem je to Mohorič, težko verjamemo, da bo Tratnik na letošnjem Touru dobil svojo priložnost. Tadej Pogačar in Primož Roglič bosta poskušala čim manj stresno preživeti etapo. Jutri je na vrsti tista najbolj zloglasna letošnje francoske pentlje!

Spremljanje v živo začnemo ob 13. uri