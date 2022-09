Tramadol na seznamu prepovedanih sredstev od leta 2024

Gre za zdravilo proti bolečinam, ki se zelo pogosto uporablja predvsem v kolesarstvu. Po seji izvršnega odbora v Sydneyju pa je Wada marihuano pustila na seznamu prepovedanih izdelkov, so zapisali v sporočilu za javnost. Tramadol, sintetični opiat, ki je v Sloveniji znan pod oznako tramal, je bil pod nadzorom Wade, vendar se do zdaj ni pojavil na seznamu prepovedanih izdelkov in sredstev.

Že od leta 2019 pa je prepovedan z medicinskimi predpisi Mednarodne kolesarske zveze (Uci). Kolumbijski kolesar Nairo Quintana je bil diskvalificiran z zadnje dirke po Franciji zaradi uporabe tramadola.

»Izvršni odbor je sledil priporočilu strokovne komisije za prepoved tramadola na tekmovanjih od 1. januarja 2024,« je Wada sporočila po sestanku v največjem avstralskem mestu, na katerem je obravnavala seznam prepovedanih sredstev, ki jih vsako leto pregleda.

Odlog prepovedi do 2024 bo športnikom in njihovim spremstvom omogočila dosledno seznanjanje in izvajanje te nove prepovedi. V podporo tej prepovedi je Wada citirala študije, ki kažejo sposobnost tega protibolečinskega sredstva za izboljšanje telesne zmogljivosti. Poleg tega so pri Wadi opozorili, da lahko tramadol, tako kot vsi opioidi, povzroči močno odvisnost.

Kirkland razmišljal o samomoru

Nekdanji angleški nogometni vratar Chris Kirkland je julija dejal, da ga je odvisnost in zloraba tramadola pripeljala do točke, kjer je razmišljal o samomoru, potem ko je opioid uporabljal za zdravljenje poškodb hrbta, poroča agencija Reuters.

Ob tem je Wada na seznamu prepovedanih sredstev pustila marihuano. Septembra 2021, nekaj tednov po suspenzu Sha'Carri Richardson, ko je ameriški sprinterski zvezdnici marihuana odvzela olimpijske igre Tokio 2020, je Wada nakazala, da bo ponovno razmislila o morebitnem izbrisu kanabisa s seznama prepovedanih sredstev.

V svojem sporočilu za javnost je Wada danes pojasnila, da je marihuana po pregledu znanstvene literature in pričevanj športnikov še naprej prepovedana na tekmovanjih.