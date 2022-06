Trška gora svari Domna Novaka

Če je prvo mesto na dirki po Sloveniji oddano, to ne velja za tretjo stopničko na kateri samo z eno nogo stoji Domen Novak (Bahrain Victorious).

Italijan Vincenzo Albanese (Eolo Kometa) je trenutno na četrtem mestu, za Novakom zaostaja pičlih 10 sekund. Zadnja, peta etapa dirke po Sloveniji od Vrhnike do Novega mesta, je dolga 155 kilometrov. Na papirju je to etapa, na kateri bodo med sabo obračunali šprinterji, na cesti pa bo najbrž veliko bolj zahtevno.

Premagati bodo morali napovedano vročino in 1500 metrov višinske razlike. Tik pred zaključnimi kilometri pa jih čaka še zadnja ovira, ki sploh ni tako nedolžna. Klančina na Trško goro in spust z nje bi znal razredčiti šprinterske vrste.

Domen Novak je dober klančar, vendar je Albanese tudi in še malce bolj eksploziven kolesar je, kar pomeni, da je idealen za klančke dolge 2 kilometra, z 9-odstotnim naklonom, klančkom, ki ima tudi 20-odstotno »rampo«, prav take, kot je Trška gora. Vendar Novaku izkušenj ne manjka, lahko samo ugibamo, koliko moči mu je ostalo po včerajšnji bitki za vsako sekundo na Veliki planini. Nevaren pa je tudi Poljak Vojtech Repa (Equipo Kern Pharma), ki je trenutno na petem mestu in za Domnom zaostaja 21 sekund.

Tadej Pogačar ima pred samo 3 sekunde prednosti, vendar tu velja nepisano pravilo, da se v zadnji etapi, kot je današnja, vodilnega ne napada. To je neke vrste kolesarski gentlamanski dogovor, ki ga do zdaj ni še nihče prekršil. Dogovor ne velja v primerih, če je na zadnji dan etapne dirke posamična vožnja na čas ali gorska, kraljevska etapa.

Videli bomo tudi dokončen obračun za rdečo majico, kajti danes kolesarje čakajo kar trije leteči cilji, prvi je v Ljubljani, sledita v Višnji Gori in v Trebnjem.

5. etapa dirke po Sloveniji 2022. FOTO: Tourofslovenia.si

S spremljanjem v živo začnemo ob 13. uri