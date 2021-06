Ura resnice bo boleča za Rogliča ali za tekmece

V nadaljevanju preberite:

To ni več kolesarstvo, so po festivalu padcev v uvodnih etapah Toura rohneli komentatorji po svetu. Debata o nesrečah v 3. etapi, v kateri jo je skupil tudi Primož Roglič (Jumbo Visma), se je zavlekla v naslednje dni. Karavana je danes v 4. etapi, ki jo je dobil Mark Cavendish (Deceuninck Quick Step) simbolično protestirala, prave posledice padca 31-letnega Kisovčana pa bomo spoznali jutri. Tako kot Tadeja Pogačarja (UAE) in druge tekmece ga čaka 27,2 km dolga vožnja na čas, ki bo v boju za rumeno majico ločila zrna od plev.