Četrta etapa naj bo kolesarska romantika ne grozljivka

S spremljanjem v živo začnemo ob 13:20 uri

Včerajšnja, tretja etapa je bila ena najbolj dramatičnih v zadnjih letih. Padci so sicer sestavni del kolesarskih dirk, vendar, da bi jih bilo toliko na najvišji stopnji, na Touru, tega nismo vajeni.Razplet za skupni seštevek je zdaj zapleten. Največ so izgubil prvi favorit, vendar kljub strahotnemu padcu je rešil, kar se je rešiti dalo. Trenutno za rumeno majico zaostaja minuto in petintrideset sekund. Dirka se je šele začela in če ne bo prehudih posledic padca, bo Primož prav gotovo že na jutrišnjem kronometru pridobil nekaj dragocenih sekund, če že ne minut.Današnja, četrta etapa je spet druga ravninska, sprinterska, od Redona do Fougeresa. Dolga je 150,4 kilometra, niti enega gorskega cilja nima, in samo en leteči jih čaka na 114-kilometru. Etapa je precej krajša od prvih treh in tudi veliko bolj ravna, samo 1354 višinskih metrov morajo premagati, zato pa lahko pričakujemo pravi festival hitrosti.Če malce bojazljivo napišemo, spet nas bo strah padcev. Prve tri etape so bile ena sama grozljivka, upajmo, da bomo v četrti videli pravo kolesarsko romantiko s klasičnim sprintom na koncu.