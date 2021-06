Nizozemci pojejo na ves glas: To je Primož, Primož, Primož Roglič!

Z ledenim pogledom v rumenem do Pariza

po grdem padcu na dramatični tretji etapi nadaljuje z dirko po Franciji. Slovenskemu šampionu, ki je lani po hudem boju v predzadnji etapi predal rumeno majico rojaku in kasnejšemu skupnemu zmagovalcu, bo med prodiranjem proti Parizu lahko v pomoč tudi nova navijaška pesem.Gre za izdelek nizozemske amaterske ekipe Tietema Cycling, ki v kolesarski karavani skrbi za smeh in dobro voljo. Tokrat so se lotili Rogliča in se v začetku dotaknili njegovega poraza na lanskem Touru in njegove kariere smučarskega skakalca.»Ja, to je Primož, Primož, Primož Roglič! On je najboljši na kolesu, ja, pojte, skačite, zabavajte se in navijajte z nami, on je zmagovalec na Elizejskih poljanah!« so, morda preroško, zapeli Nizozemci, ki so se poleg smučarske opreme odeli tudi v slovensko zastavo in nekajkrat pristali v telemark.Pesem se konča v tretjem tednu Toura z Rogličem v rumeni majici vodilnega, ko z »ledenim pogledom« za seboj pusti vse tudi na legendarnem Tourmaletu in se kot zmagovalec pripelje v Pariz.