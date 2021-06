Roglič: Dokler bom na dirki, se bom boril

V nadaljevanju preberite:

Po razburljivih uvodnih dveh preizkušnjah, v katerih je šlo domala na vso moč od štarta do cilja, sta si Primož Roglič (Jumbo Visma) in Tadej Pogačar (UAE) v 3. etapi Toura, v kateri so v Pontivyju prvič na svoj račun prišli sprinterji, želela nekoliko mirnejšega delovnega dne. A sta dobila vse prej kot to. Še posebej Roglič, ki je 9 km pred ciljem grdo padel in poleg 1:21 izgubil še precej kože na levi rami in boku. Padec je bil tako hud, da so ga odpeljali na slikanje v bolnišnico, vendar zlomov niso odkrili. Dirko bo nadaljeval.