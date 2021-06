V drugi etapi slovenskega Toura prvi spopad favoritov

Med favoriti bodo oči seveda uprte tudi v slovenskega asa Tadeja Pogačarja (UAE Team Emirates), ki je pred začetkom domače dirke napovedal boj za zeleno majico najboljšega. Po sredini sprinterski etapi od Ptuja do Rogaške Slatine, ki jo je dobil Nemec Phil Bauhaus (Bahrain Victorious), bodo v četrtek na vrhu Celjskega gradu v ospredju najbolj eksplozivni kolesarji navkreber.



Mednje sodi tudi Pogačar, ki bi lahko v Celju tlakoval pot do prve skupne zmage na domači pentlji. Doslej je dvakrat končal na četrtem mestu (2018, 2019), enkrat pa je bil kot osemnajstletnik peti (2017). Tokrat cilja na sam vrh, v zaključku etape pa se bo z ostalimi hribolazci pomeril v zanimivem ciljnem sprintu navkreber. Celjski grad je zaključek etape nazadnje gostil leta 2018, ko je bil na vrhu prvi Kolumbijec Rigoberto Uran pred Južnoafričanom Darylom Impeyjem. Tretje mesto je takrat osvojil Primož Roglič, lanski zmagovalec dirke po Franciji Pogačar pa je bil pred tremi leti 11.



Druga etapa se bo sicer začela v Žalcu predvidoma ob 11.25. Kolesarje pa bo med drugim vodila tudi skozi Velenje, Mozirje, Vransko pa nazaj do Žalca, preden bodo nekaj pred 14. uro prvič zavili v Celje. Nato sledi vzpon na Svetino (5,6 km/7,1 %) slabih 20 km do cilja ter spust in zaključni ciljni vzpon. Etapa naj bi se končala okoli 15. ure.

