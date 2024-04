V nalivu »valižanski čarovnik« izkoristil odsotnost favoritov

Valonska puščica je ena od tistih enodnevnih klasik, ki zaradi slovitega zaključka ne dopušča možnosti presenečenja. Vzpon na Mur de Huy, letos so ga kolesarji prvič premagali štirikrat, je tako zahteven, da se dirka vedno odloči v zadnjih 300 metrih. Tokrat je čas za napad najbolje odmeril Valižan Stephen Williams in zdržal do ciljne črte za zmago kariere.

Na štartu ni bilo favoritov, predvsem branilca zmage Tadeja Pogačarja, pa tudi Juliana Alaphilippa, ki je po odhodu Alejandra Valverdeja v pokoj prevzel vlogo favorita na tej zanimivi in specifični dirki v Valoniji. Med favoriti bi bil Primož Roglič, a še okreva po poškodbah, ki jih je dobil v Baskiji, zato je bil spisek kandidatov za vrh precej širok.

Rad dirka v dežju

Dirko sta zaznamovala mraz in močno deževje, zato je pred zadnji vzpon skupaj prišlo le še okrog 30 kolesarjev. Najprej so tempo navili kolesarji Dechatlon AG2R, za njimi se je na čelo postavil Toms Skujinš, znova pa se je izkazalo, da je potrpežljivost na Valonski puščici glavna vrlina.

Stephen Williams se je izkazal na Valonski puščici. Foto Eric Lalmand/AFP

Williams je, še vedno odet v dežni dres in nogavčke, napadel manj kot 250 metrov do cilja in si takoj privozil veliko prednost, a ga je nato začelo pobirati, zato bi ga Kevin Vauquelin skoraj ujel pred ciljno črto. »To je ena od dirk, na katerih sem si kot otrok vedno želel zmagati, vedno sem jo rad gledal. Rad dirkam v takih težkih razmerah in tokrat se je vse izšlo v moj prid,« je po zmagi izmučen povedal Williams. Med televizijskim prenosom ga je tokratni strokovni komentator Luke Rowe označil kar za valižanskega čarovnika.

Drugi je bil Vauquelin, tretji pa Maxim van Gils. Edini Slovenec na dirki Domen Novak je odstopil. Za Slovence bo znova zelo zanimiva nedeljska dirka Liege - Bastogne - Liege, Pogačar obljublja, da bo na štart prišel v dobri formi.

