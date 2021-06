Van der Poel v rumenem, a Pogačar in Roglič že letita proti vrhu

V nadaljevanju preberite:

Na srečo se v 2. etapi Toura, ki je bila po prerezu sila podobna 1., ni ponovila zgodba s padci. Lahko smo uživali v izjemnem kolesarskem spektaklu. Še posebej v zadnjih 25 km, ko so v ospredje prišli vsi glavni kandidati za vrh v skupnem seštevku, tudi Primož Roglič in Tadej Pogačar. Karavana se je dvakrat povzpela na Mûr de Bretagne in obakrat je bila na vrhu prva trojica ista: Mathieu van der Poel pred Pogačarjem in Rogličem.