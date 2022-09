Vingegard najhitrejši, tik za njim Matej Mohorič

Tretja etapa kolesarske dirke po Hrvaški od Sinja do Primoštena je že pokazala, kateri kolesarji lahko računajo na visoke končne uvrstitve. Zmagovalec letošnjega Toura Danec Jonas Vingegaard je zadržal vsaj del julijske forme in etapo dobil, s tretjim mestom in zaostankom dve sekundi pa se je izkazal tudi Slovenec Matej Mohorič.

Med kolesarja Jumbo-Visme in Bahrain-Victoriousa se je v etapi, ki je ob koncu najprej vsebovala vzpon druge kategorije, nato pa še krajši zaključni vzpon, vrinil Britanec Oscar Onley, v cilj je prišel v času zmagovalca.

Četrta etapa od Biograda do Crikvenice

V skupnem seštevku je vodstvo zadržal Mohoričev moštveni kolega, zmagovalec druge etape, Italijan Jonathan Milan, ki ima sekundo prednosti pred Vingegaardom, Mohorič je z devetimi sekundami zaostanka četrti. Drugi najboljši Slovenec je bil v etapi Gal Glivar (Adria Mobil), z zaostankom 31 sekund je zasedel 29. mesto. Četrta etapa bo kolesarje vodila od Biograda do Crikvenice, vsebovala bo dva vzpona tretje kategorije.