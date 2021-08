Vuelta bo z današnjo etapo pokazala svoj pravi obraz

Kako bi bilo šele, če ne bi bilo koronskih ukrepov? FOTO: Jose Jordan Afp

S spremljanjem v živo začnemo ob 15. uri

V etapi bodo morali premagati kar 4725 višinskih metrov pa niti na polovici dirke niso. Vuelta bo z današnjo etapo pokazala svoj pravi klancarski obraz.Prvi klanec Cuatro Ventos, gora štirih vetrov, je dolg 11,3 kilometra, vendar ni strm in sodi v 2. kategorijo. Drugi klanec Alto Collado Venta Luisa je dolg kar 29 kilometrov, prvi del je položnejši drugi, pa ima 8,4-odstoten povprečen naklon in sodi v 1. kategorijo, vrh je na višini 1970 metrov, potem sledi klanec 3. kategorije Alto de Castro de Fiabres, ki je dolg 7,3 kilometra in zaključni Alto de Velefique, ki je uvrščen kar v extra (HC) kategorijo. Dolg je 13,2 kilometra, povprečen naklon je 6,4-odstoten, zelo zahtevnih je prvih pet kilometrov, tudi z daljšim odsekom z 12-odstotnim naklonom.»Moral bom pač sprejeti položaj, v katerem se bom pač znašel po današnji etapi. Šlo bo za zelo zahteven dan v gorah. Tekmeci so v petek pokazali, da so zelo močni. Tudi sam upam na dobre noge, zagotovo se bomo borili na vso moč,« je včeraj po osmi, za deveto etapo povedalZelo težek dan bo tudi za Jana Polanca, ki je trenutno na izvrstnem petem mestu.bo tudi imel hudo deloven dan, saj bo pomočnik, ki je trenutno na sedmem mestu in za Rogličem zaostaja samo 57 sekund.pa bo najbrž hotel samo čim manj stresno preživeti današnjih skoraj 5000 višinskih metrov.