Tour se nadaljuje brez Sagana, a še vedno s Pogačarjem v rumenem

Spremljamo v živo

Vetrna slika današnje etape. FOTO: Arhiv Delo/Dark Sky

FOTO: Anne-christine Poujoulat/AFP

Glavnina se je zbrala, vse odpadle skupinice so se združile s. Dirka se je končno ustalila, 54 km/h je bila povprečna hitrost, zdaj je že padla na 50.Beg je uspel.je zraven. Rumena majica je že 2:12 zadaj.André Greipel, Edward Theuns, Julian Alaphilippe, Imanol Erviti, Nils Politt, Stefan Küng, Stefan Bissegger, Connor Swift, Harry Sweeny, Brent Van Moer, Luka Mezgec, Sergio Henao, Edwald Boasson Hagen so v prvi skupinici.Težko se znajdemo, toliko skupinic je na cesti, da ne vemo točno kdo je kje ... Mezgec je v prvi skupinici!Kakšen štart 12. etape! Kolesarji so vsepovsod po cesti. Veter piha s strani ... Rumena majica je k sreči v prvi skupinici.Veter je res v formi danes. Glavnina je že razpadla na pet skupin! Tole je vetrna napoved za današnjo etapo.Zaprte vožnje je konec, pred kolesarji je etapa med Saint-Paul-Trois-Châteux in Nîmesom, dolga 160 kilometrov in sodi med valovite, kar pomeni, da ni ne ravninska in ne hribovita.opozarja, da bo danes veter igral glavno vlogo v etapi.je na berglah! Povedal je, da se je bolečina v kolenu pojavila po včerajšnji etapi in da je bolečina vse hujša.Rumena majica stoji na štartu 12. etape. Kmalu se bo z 4,3 km dolgo zaprto vožnjo začela 12. etapa.Včeraj smo videli epsko etapo z neverjetnim zaključkom še bolj neverjetnega Wouta van Aerta. Pogačar je suvereno obdržal rumeno majico. Vozil je pametno in zrelo in celo povečal prednost pred tekmeci. Najprej je bilo videti, da ne more slediti napadu Jonasu Vingegaardu, vendar, se je izkazalo, da je ravnal povsem v skladu z nadaljevanjem Toura. Pogačarja in tekmece čakajo še hujši klanci od včerajšnjega Ventouxa.Dvanajsta etapa se je začela, vendar brez prvega zvednika svetovnega kolesarstva Petra Sagana. Izjavil je, da so posledice padca v tretji etapi prevelike, da ga je koleno vsak dan bolj bolelo. Škoda to je njegov prvi odstop v desetih letih na Touru.***Dvanajsto etapo organizatorji označujejo kot najlepšo. V opisu so napisali, da je ta etapa najlepša razglednica letošnjega Toura. Takega opisa na kolesarskih dirkah nismo vajeni. Dirkači se ne zmenijo za lepoto pokrajine, po kateri drvijo in se borijo za najboljšo uvrstitev ali zgolj za preživetje na dirki. Za navijače pa je taka etapa vsekakor zelo mamljiva.​Dvanajsta etapa od enaindvajsetih je, pravijo, vedno najtežja. Etapa, ki je jeziček na tehtnici. Včeraj je odstopilo kar sedem kolesarjev, torej do polovice dirke gre, naprej pa samo tistim najbolje pripravljenim.Etapa med Saint-Paul-Trois-Châteux in Nîmesom je dolga 160 kilometrov in sodi med valovite, kar pomeni, da ni ne ravninska in ne hribovita. Kot bi rekel: »Etapa za napasti ali odpasti.« Kolesarje bo cesta vodila po široki dolini reke Rone, spet idealno za pobeg večje skupine. Danes naj bi bil za favorite v skupnem seštevku dan počitka po včerajšnji grozoviti gorski preizkušnji. Ampak, vsi se bojijo vetra in veter bo danes v službi vso etapo, od začetka do konca.Eden gorski cilj tretje kategorije na 83. kilometru in eden leteči cilj na 132. ne bosta oviri niti za masovni sprint v Nîmesu. In če bo v sprintu velika skupina, ne moremo mimo. Bi lahko zmagal še četrtič na letošnjem Touru? Pri 36 letih? In se izenačil z rekordom slavnega? Rumena majica nabo danes morala biti dobro varovana, ves dan bo moral biti v vetrolovu svojih zvestih pomagačev. Njegova prednost v skupnem seštevku je velika, vendar na tako zahrbtnih etapah, kot je današnja, lahko zaradi nepazljivosti hitro in krepko skopni.