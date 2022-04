Za Pogačarjevo rumeno majico v projektu botrstva prejeli 47.009 evrov

Kolesarski šampion Tadej Pogačar je ob prvi zmagi na sloviti dirki po Franciji svojo podpisano rumeno majico namenil za dražbo v projektu Botrstvo. Za majico so na dražbi prejeli 47.009 evrov, so pri Kolesarski zvezi Slovenije (KZS) zapisali v izjavi za javnost. Prek Fundacije Miroslava Cerarja za športnike iz socialno šibkih okolij ponudili ekskluziven kos zgodovine slovenskega športa, sredstva pa so bila namenjena tistim, ki svojih talentov brez ustrezne podpore ne bi mogli razviti. Želja Pogačarja je bila, da bi del zbranih sredstev namenili za nakup cestnih koles za slovenske kolesarske klube. Kar 20.000 od skupno 47.009 evrov je šlo za nakup koles, svoj delež pa je prispevala tudi KZS, ki je kupila 52 koles. Te so danes v Novem mestu razdelili vsem slovenskim cestnim kolesarskim klubom, ki aktivno skrbijo za razvoj najmlajših selekcij in bodočih kolesarskih šampionov.

Trenutna številka ena kolesarske svetovne lestvice Tadej Pogačar je ob dražbi unikatne majice dejal: »Rumena majica z dirke po Franciji je nekaj posebnega in je ne moreš podariti komurkoli. Zato sem se odločil, da z njo pomagam mladim športnim talentom, ki bodo z dodatnimi sredstvi imeli večjo možnost živeti svoje sanje.« »Zelo sem vesel in ponosen na naše najboljše kolesarje, ki pomagajo slovenskemu kolesarstvu, še posebej otrokom. Sredstva, ki jih je Tadej zbral s prodajo prve zmagovalne rumene majice s francoskega Toura je namenil nakupu novih koles, ki bodo razdeljena klubom in dana v uporabo otrokom, ki prihajajo iz družin, ki si nakupa te opreme ne morejo privoščiti,« pa je ob tem pristavil predsednik KZS Pavel Marđonović.

»To bo mnogim otrokom v naslednjih letih omogočilo ukvarjanje s tem lepim športom. Kolesarska zveza je dodala še nekaj sredstev, tako da smo lahko nabavili preko 50 koles. V imenu zveze, klubov in seveda otrok se zahvaljujem Tadeju,« je še dodal Marđonović. Nad gesto kolesarskega šampiona je bil navdušen tudi olimpionik in predsednik fundacije Miroslav Cerar. »Izjemno ponosen sem, ko vidim, kako vrhunski športniki pomagajo mladim, da živijo svoje sanje. Še posebej sem navdušen nad gesto tako mladega športnika in želim si, da bi bilo takih akcij še več. To, kar je storil Tadej le še dodatno potrjuje dejstvo, da šport združuje, navdušuje ter da vsi v sebi nosimo en del olimpijskih vrednot,« se je v imenu fundacije dvakratnemu zmagovalcu dirke po Franciji zahvalil za izkazano dobrodelnost.