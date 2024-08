Zadnja etapa dirke po Španiji na Portugalskem

Serra da Estrela je najvišje gorovje celinske Portugalske. Torre sega do 1993 metrov nadmorske višine, je najvišji asfaltirani vrh.

Startali bodo v Lousãu in se odpravili v severovzhodni smeri, v Serra da Estrela. Razen vzponov v Serra da Estrela, 3. etapa poteka po ravnem in valovitem terenu.

Novi nosilec rdeče majice je Wout van Aert, ki je bil včeraj drugi in si je pridirkal pomembne bonifikacijske sekunde. Primož Roglič je na 8. mestu in bo tudi danes predvsem skrbel, da pride varno na cilj etape.

Na etapi sta dva gorska in en leteči cilj. Prvi gorski cilj je na 84-kilometru dirke in sodi v 2. kategorijo, drugi je na 148-kilometru in sodi v 4. kategorijo. Etapa je idealna za pobeg manjše skupine. Lovci na pikčasto majico bodo zagotovo vmes. Kolesarji za skupni seštevek bodo skrbeli, da pridejo varno na cilj.

Results powered by FirstCycling.com

S spremljanjem v živo začnemo ob 16. uri