Na papirju ravninska, na cesti pa zahrbtna etapa

Etapa od Cascaisa do Ouréma je dolga 194 kilometrov. Na papirju so jo označili kot ravninsko, čeprav vsebuje 2687 višinskih metrov.

Po štartu v obmorskem mestu Cascais, zahodno od Lizbone, dirkajo proti severu. Že v uvodnih kilometrih je prvi od dveh gorskih ciljev. Oba sodita v 4. težavnostno kategorijo. Trasa je posuta z nekategoriziranimi krajšimi vzponi, ki naj ne bi smeli predstavljati velike ovire za sprinterje, ki so na letošnjo Vuelto prišli v zelo okrnjeni zasedbi.

Prvi favoriti, če beg manjše skupine ne bo uspel, so: Kaden Groves, Wout van Aert, Bryan Coquard, Arne Marit, Corbin Strong, Pavel Bittner.

Prvi kategorizirani klanec Alto do Lagoa (5,7 km, 4,6 %). Drugi kategorizirani, Alto da Batalha, je daljši (7,1 km, 3,3 %). Po prečkanju gorskega cilja je do končnega cilja še 19 kilometrov.

Lovci na etapne zmage se bodo na beg pognali že takoj po startu. Še posebej dejavni bodo tisti, ki si želijo odeti pikčasto majico, najboljšega na gorskih ciljih. Danes jo bo nosil kronometrist Stefan Kung.

Edini Slovenec na dirki je Primož Roglič. Trenutno je na 8. mestu, kar pomeni, da je najboljši med tistimi, ki so na Vuelto prišli zaradi boja za skupni seštevek. Kolesarji za skupni seštevek imajo etape, kot je današnja za prehodne, kar pomeni, da morajo samo varno priti do cilja, izogniti se vsemi nevšečnostmi in prihraniti kar se da energije za prihajajoče težke etape.

S spremljanjem v živo začnemo ob 16. uri