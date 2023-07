Mohorič vse bližje zmagi

Spremljamo v živo

17:01

Tudi Mezgec lovi Mohoriča. Philipsen in Pidcock, Van der Poel ... a ne morejo blizu, še vedno pol minute za mohoričev trio, 3 km do cilja.

17:00

Ne, ne, ne morejo jih več ujeti, Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Ben O'Connor (AG2R Citroen), se bodo pomerili za zmago na 19. etapi! Še 6 km do cilja, pol minute prednosti za trio.

16:55

Še 8 km, pol minute prednosti za trio z Mohoričem ... ne, ne morejo jih ujeti več.

16:50

9 kolesarjev je 15 sekund za Mohoričem, Agreenom in O'Connorjem, a ne morejo bližje. Zdaj imajo že 24 sekund ... Dobro je, Mohorič je najboljši sprinter v tem triu.

16:45

Kakšen ognjemet moči in hitrosti! Sploh ne predahnejo, od starta do 15 km do cilja, gredo na vso moč! Trio z Mohoričem ima 15 sekund prednosti. Povprečna hitrost današnje etape z 2000 višinskimi metri je 48,5%. Česa takega še nismo videli. In to je 19. etapa! In mi smo bili prepričani, da so kolesarji izmučeni in utrujeni ...

16:40

Trio z Mohoričem ima že pol minute prednosti ... Danes bo padla slovenska zmaga! Še 23 km!

16:37

Mohorič spet krši vsa pravila sodobnega pedaliranja, ampak povečujejo prednost. Danes je njegov dan!

16:33

Kasper Asgreen (Soudal Quick-Step), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Ben O'Connor (AG2R Citroen) imajo še 18 sekund prednosti. Glavnina je 7 miinut zadaj.

16:32

Mohorič, Asgreen in O'Connor so ujeli Campenaertsa, ki je popustil ... ni superman, je pa neverjetni. Mohoriča zdaj ne bodo več ujeli, predober trio je na begu!

16:31

Simon Clarke (Israel Premier Tech) je popustil. Prijel ga je krč, se mi zdi. Čisto izčrpan je. Victor Campenaerts (Lotto Dstny) je zdaj sam, solira pol minute pred vsemi ... Če mu to uspe, bo superman!

16:30

Trenutno stanje na dirki: Simon Clarke (Israel Premier Tech) in Victor Campenaerts (Lotto Dstny) imata pol minute prednosti pred 34-zasledovalci, 5:47 pred glavnino z rumeno majico (77 kolesarjev), 10:36 z drugim delom glavnine (38 kolesarjev), 33 km pred ciljem.

16:25

Pred kolesarji je drugi današnji klanec Côte d’Ivory (2,3 km, 5,9 %, 3. kategorija), 30 kilometrov od cilja.

16:20

Video smešnica na Touru:



16:16



16:12

Campenaert je včeraj bežal celo etapo ... in danes beži že celo etapo.

16:08

Simon Clarke in Victor Campenaerts sta sama na čelu dirke, 40 sekund pred zasledovalci in 3:41 pred rumeno majico.

16:04

To je dirka! Trenutno dva bežita, pol minute za njima je 34 kolesarjev, potem šele glavnina 3:03 zadaj in še 38 kolesarjev 9 minut zadaj ...50 km pred ciljem.

15:55



15:50

Temu kar gledamo danes bi Sagan rekel full gas all day ... kolesarji ne čutijo utrujenosti po 18. etapah. Povprečna hitrost na etapi je 48 km/h, ne smemo pozabiti, da je hribovita z 2000-metri višincev. Kolesarji so trenutno v petih skupinah.

15:45

Konec tedna bo Kranj vnovič obarvan kolesarsko. Že v soboto bo na sporedu tradicionalna kriterijska dirka po mestnih ulicah, ki se bo začela ob 21. uri in bo vnovič potekala pod žarometi. Uradno se bo v soboto poslovil tudi Jan Polanc, ki je pred tedni sklenil športno pot. V nedeljo s štartom ob 13. uri bo na sporedu še tradicionalna VN Kranja.

Sobotni spored se bo začel že ob 14.30 z nastopom dečkov in deklic, sledili pa bodo nastopi starejših starostnih skupin. Največja sobotna atrakcija in vrhunec celodnevnih tekmovanj bo tako kot zadnjih nekaj let edinstven nočni kriterij za člansko kategorijo s štartom ob 21.00 uri.

Pred nočnim kriterijem bo kariero vrhunskega profesionalnega kolesarja uradno sklenil Jan Polanc, ki se bo v simboličnem dresu vseh klubov, za katere je dirkal, peljal svoj zadnji krog v mestu, kjer je začel športno pot.

15:42

Tudi edini leteči cilj je za kolesarji, Pedersen je bil najhitrejši, Philipsen ostaja v zelenem.

15:40

Na begu je 8 kolesarjev: Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Mads Pedersen (Lidl-Trek) in Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Jack Haig (Bahrain Victorious), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma). Glavnina zaostaja 40 sekund, 75 km pred ciljem, povprečna hitrost je 48 km/h!

15:35

Kdo bi si mislil, da bo imel selektor take teževa v Briljantni Dobi slovenskega kolesarstva:



Selektorju slovenske moške cestne kolesarske izbrane vrste Urošu Murnu pred svetovnim prvenstvom v Glasgowu čez dva tedna preglavice povzročajo odpovedi najboljših slovenskih kolesarjev. Po napovedi Primoža Rogliča in Mateja Mohoriča, da ju ne bo na SP, vse bolj kaže na to, da si bo po Touru počitek vzel tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar.

Tako se dva tedna pred SP postavlja vprašanje, kdo bo zastopal trenutno četrto državo na Ucijevi svetovni lestvici narodov na SP. Murn je za STA sporočil, da bo dokončno odločitev o potnikih v Glasgow, kjer bo od 5. do 13. avgusta potekal cestni del SP, sporočil prihodnji teden. Takrat naj bi dokončno vedel, kdo od slovenskih kolesarjev iz najboljših svetovnih ekip bo na voljo.

15:30

Povprečna hitrost na današnji 19. (ne na 1. etapi) je 50 km/h! Še 80 km do cilja, 9 ubežnikov ima minuto prednosti.

15:25

Na Touru nagrajujejo tudi mehanike:



15:20

Nils Politt (Bora-Hansgrohe) je strgal verigo. Shimano mu je dal rezervno kolo ... pet številk premajhno. Kaj takega? Tale posnetek bo šel v svet kot smešnica.



15:17



15:13

Med ubežniki je 9 kolesarjev, v glavnini 104 kolesarjev, v drugem delu glavnine, ki zaostaja že skoraj 5 minut pa 34 kolesarjev. V slednji so v glavnem sprinterji in nekateri pomočniki, ki svoje delo opravljajo na gorskih etapah. Torej se varčujejo za jutri in pojutrišnjem.

15:08

Na begu je 9 kolesarjev:

Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Warren Barguil (Arkea-Samsic), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Mads Pedersen (Lidl-Trek) in Matteo Trentin (UAE Team Emirates), Jack Haig (Bahrain Victorious), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Victor Campenaerts (Lotto-Dstny), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma).

15:03

Še 100 km do cilja, 9 ubežnikov ima 1:06 prednosti pred glavnino.

14:58

»S Pogačarjem sva se bojevala ves Tour, za kraljevsko etapo smo imeli svoj načrt in ta je deloval. Ni lepo, da je Tadej tako padel, vendar se osredotočamo nase. Veseli smo, da imamo še en dan več rumeno majico,« je Vingegaard komentiral razplet preizkušnje, na kateri je Pogačar za njim zaostal več kot pet minut.

Danec je razkril, da je na ta dan čakal več kot pol leta. »Načrt pripravi naša trenerska ekipa in ga zasnuje na mojih kolesarskih kvalitetah. Načrt so pripravili že decembra, vmes so ga izpolnjevali. Razplet vožnje na čas ga ni spremenil, držimo se načrta, ker mislimo, da je najboljši. Vedno verjamemo v to, kar smo pripravili,« je danski as že pred novim letom vedel, kje bo ugnal Pogačarja.

14:53

9 kolesarjev je na begu, 9 samih zvezdnikov:



14:50

Glavnina je razpadla na dva dela, prvi del zaostaja 1:18 za devetimi ubežniki, drugi del pa 2:40. Pogi je v prvem delu.

14:45

Še 115 km, Alaphilippe, Barguil, Haig, Politt, Pedersen, Zimmermann, Campenaerts, Benoot in Trentin, bežijo pred glavnino ...

14:40

Še vedno gredo vsi na vso moč, še vedno ima nekaj kolesarjev samo 10 sekund prednosti ...

14:35

21. julij je belgijski nacionalni dan in Eddy Merckx je današnji častni gost na Touru. Belgijci so na ta dan 9-krat zmagali na etapi, zadnjo leta 1985 z Rudyjem Matthijsom na Elizejskih poljanah. Najbolj nepozaben dan za Belgijo ob njihovem državnem prazniku verjetno sega v leto 1974, ko je Merckx zmagal tako v zadnji etapi kot v generalni razvrstitvi: njegov peti in zadnji Tour.

Naslednje leto se bo dirka po Franciji končala 21. julija s kronometrom od Monaka do Nice ... in Remco Evenepoel bo tam, petdeset let po zadnji zmagi Cannibala.

14:28

Še vedno gredo vsi na vso moč. Alaphilippe in Kung imata 13 sekund prednosti. Glavnina je zdaj večja, odpadli kolesarji lovijo priključek, tudi A. Yatesu je uspelo.

14:26

Mar se je Tour danes začel? Adam Yates je odpadel! Ostal je v ozadju.

14:22

Pogačar je v skupini z rumeno majico. Še vedno so kolesarji razdeljeni na več skupinic. Zdaj bežita Kung in Alaphilippe.

14:18

Glavnina je razpadla na več skupinic ... postaja zanimivo!

14:15

Zelo hiter začetek, kljub temu, da je bil vmes gorski cilj je povprečna hitrost 51 km/h! Kam gre kolesarstvo? In to po 18. etapah ...

14:12

Pedersen in Lucenko sta šre vedno sama spredaj. Trenutno imata 20 sekund prednosti, ampak glavnina še ni mirna.

14:06

Mads Pedersen in Aleksej Lucenko imata 12 sekund prednosti pred glavnino.

14:02

Kmalu bodo na prvem klancu Côte du Bois de Lionge (1,9 km, 5,7 %, 4. kategorija).

13:58

Celo Peter Sagan je poskusil pobegniti iz glavnine ...

13:55



13:50

Napadi se vrstijo, Mohoriča ni videti v ospredju ... še ...

13:45

Včerajšnji junak Victor Campeanerts (Lotto Dstny) je tudi danes baroudeur!

13:40

Dirka, 19. etapa, se je začela. Seveda z napadi, tako kot se spodobi na Touru. 170 km do cilja.

13:35

Tako je v zaprti vožnji ...



13:33



13:30

Gospod v sredini je najboljši cestni kolesar vseh časov!

https://twitter.com/LeTour/status/1682348710041206784

13:25

Pogačar je danes na startu med vsemi majicami, včeraj ni bil. To je boljši znak ...

13:20

19. etapa se je začela z zaprto vožnjo dolgo 7 km.

Trasa 19. etape 110. Toura. FOTO: Infografika Delo

***

Hribovita 19. etapa dirke po Franciji je dolga 172,8 kilometra, poteka od Moirans-en-Montagne do Polignyja. Premagati bodo morali 2000 višinskih metrov, na etapi s samo dvema kategoriziranima klancema in letečim ciljem.

Trasa etape na papirju ni videti niti malo ravna, hribovita, valovita, s kopico nekategoriziranih klancev. Najprej bodo prečkali gorovje Jura, prvi kategorizirani klanec je Côte du Bois de Lionge (1,9 km, 5,7 %, 4. kategorija), drugi pa Côte d’Ivory (2,3 km, 5,9 %, 3. kategorija) Slednji jih čaka 30 kilometrov od cilja.

Poligny še nikoli ni gostil Toura, zato bo današnji zmagovalec dosegel nekaj edinstvenega. Edinstvenih pa je tudi zadnjih osem kilometrov. Ta odsek poteka naravnost kot puščica do ciljne črte. Zadnji kilometer se dvigne za 1,4 odstotka.



Etapa je na papirju videti idealna za beg večje skupine. Vprašanje pa je, koliko zanimanja je še med kolesarji za tako težak podvig, kajti Tour se izteka, jutri pa jih vse čaka še ena zelo težka gorska etapa. Včeraj so šli trije na beg, misleč, da bodo mala malica za peloton, razpletlo pa se je tako, da so štirje imeli enega od najtežjih dnevov na kolesu. A se jim je izplačalo, v cilj so prišli tik pred glavnino.

Je danes zadnja priložnost za Mateja Mohoriča? Pred Tourom si je želel etapne zmage in želja ga ni minila, to je povedal po včerajšnji etapi. Luka Mezgec pa je z mislimi že na zadnji 21. kraljevski etapi za sprinterje. Tadej Pogačar je bil včeraj redkobeseden in ne preveč nasmejan. Med včerajšnjo etapo smo ga videli z nasmeškom in povitim levim komolcem. Imel je aktivni počitek, nabiral je moči za sobotno etapo, na kateri bo poskušal vsaj zmanjšati zaostanek za rumeno majico.