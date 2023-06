Zagorjani čestitali svojemu častnemu občanu Primožu Rogliču

Občina Zagorje ob Savi je danes pripravila sprejem svojemu častnemu občanu, kolesarju Primožu Rogliču, ki je nedavno zmagal na dirki po Italiji. Zbranim se je Roglič zahvalil za pozornost, zagorski župan Matjaž Švagan pa je dejal, da je Roglič ponos Zagorske doline in se mu zahvalil, da je postavil Zagorje na svetovni zemljevid. Zahvalil se mu je za vsako sekundo, minuto in dneve, ki jim jih je podaril s svojimi uspehi.

Izrazil je tudi željo, da bi se spet srečala po kolesarski dirki po Španiji. »So vzponi in padci, a ti, Primož, boš vedno na vrhu naše Zagorske doline,« je poudaril Švagan, ki je Rogliču podaril sliko akademskega slikarja in častnega občana zagorske občine Nikolaja Beera.

Roglič je podoživel svojo zmago na dirki na Višarjah. Dejal je, da je bil edini tekmovalec, ki si je progo osebno ogledal pred kronometrom. Na progo se je najprej odpravil z avtomobilom, potem pa je zadnji del trase odpeljal s kolesom.

Poudaril je tudi, da je na Višarjah začutil neko posebno energijo, na sami tekmi pa je bil zelo umirjen. Ocenil je, da so bili vsi kolesarji iz njegovega nizozemskega kluba Jumbo-Visma, ki so nastopili na Giru, posebno povezani. Vsi so se čutili kot del družine, je ocenil Roglič, prvi zmagovalec Gira iz Slovenije.

Napovedal je, da bo avgusta nastopil na dirki po Španiji. Tam bo lovil četrto zmago po letih 2019, 2020 in 2021.