Zaradi poškodovanega živca Remco ne more premikati rame

Belgijski zvezdnik Remco Evenepoel je bil 4. decembra udeležen v nesreči z dostavnim vozilom belgijske pošte, v kateri je utrpel številne zlome. Čaka ga dolga rehabilitacija, ki bi se na trenažerju že morala začeti, a ima zdaj Remco težave z otrplo ramo, ki jo lahko le delno premika.

»Okrevanje je zahtevno, nisem zdravnik, a kolikor razumem, je prišlo do poškodbe živca, zaradi česar ne morem upravljati nekaterih mišic v rami. Moral bi že začeti trenirati na trenažerju, a me zdaj čaka intenzivno okrevanje in upam, da bom lahko šel na kolo v prihodnjih dneh,« je za belgijske medije pojasnil olimpijski prvak.

Pred dnevi je napovedal vrnitev na ceste za Ardenski trojček v drugi polovici aprila, a se ta cilj zdi vse težje dosegljiv, saj Evenepoel še nekaj časa ne bo mogel s kolesom trenirati na cesti. Dirka po Italiji, kjer bo zmago lovil Primož Roglič, zagotovo ne pride v poštev.