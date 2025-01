Primoža Rogliča čakajo domači navijači in Sestriere

V nadaljevanju preberite:

Od Tirane čez Novo Gorico do Rima. To so tri ključne točke 108. Gira za slovenske navijače, ki bodo letos upali na tretjo zaporedno zmago svojih ljubljencev na rožnati dirki. Lani jo je z naskokom dobil Tadej Pogačar (UAE), predlani pa po drami na Višarjah Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki bo letos, kot kaže, veliki slovenski adut na dirki po Italiji. Ta se bo 9. maja začela v Albaniji, po treh letih spet obiskala naše ceste ter se 1. junija končala v večnem mestu.