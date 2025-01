Avstrijska prevlada: kdaj oprema postane mehanski doping

V nadaljevanju preberite:

Kadarkoli se pojavi izstopajoč športnik, se pojavijo tudi špekulacije in analize, zakaj tako izstopa. Če iz povprečja štrli skupina športnikov z razmeroma majhnega geografskega območja, kot je naša severna soseda, je teh ugibanj še več. Debata o vplivu tehnologije na športne dosežke torej ni od včeraj. Številne športne zveze se že vrsto let ukvarjajo z vprašanjem, kako po tehnološki plati zagotoviti vsem športnikom enakovredne razmere. Tehnologija je ohlapen pojem in njena uporaba v športu sama po sebi ni sporna, a ključno je ugotoviti, kdaj zaprtemu krogu športnikov prinaša nepošteno prednost pred tekmeci. Pravzaprav je dilema v številnih pogledih zelo podobna pregonu dopinških grešnikov.