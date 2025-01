Vingegaard je Pogačarju napovedal malo kolesarsko vojno

Manj kot teden dni nas še loči od začetka nove sezone svetovne serije v Avstraliji. Na nastope najbolj zvenečih imen, tudi Primoža Rogliča (Red Bull Bora Hansgrohe) in Tadeja Pogačarja (UAE), bo treba sicer počakati še dober mesec, a zdaj je bolj kot ne jasno, na katerih dirkah bomo spremljali največje kolesarske bitke. Kot zadnji iz velike četverice je načrte razkril Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) in Pogačarju napovedal pravo malo vojno.

Ker je medijski dan Visme Lease a Bike sledil le dan po predstavitvi trase Gira, je bilo veliko ugibanj, ali bo Vingegaard prišel v Italijo in izzval zmagovalca iz leta 2023 Rogliča. Vendar se danski as ne bo lotil dvojčka Giro-Tour, ki ga je lani osvojil Pogačar in ga bo letos poskušal ponoviti Roglič, temveč bo svetovno številko ena s Klanca pri Komendi izzval na Touru in, kot kaže, tudi na Vuelti in svetovnem prvenstvu v Runadi.

Ne eden ne drugi avgustovskega nastopa v Španiji še nista »zabetonirala«, a najverjetneje je, da bomo letos, če bo šlo vse po načrtih, videli veliko dvobojev med zmagovalcema zadnjih petih Tourov. »Uradne potrditve še ni, vendar recimo, da je Pogačarju že ušla napoved, da bo letos dirkal na Touru in Vuelti, zato je logično, da ga ne bo na Giru. Nobeden od vrhunskih kolesarjev ne bo nastopil na vseh treh tritedenskih dirkah. Lani se je Pogačar odločil za dvojček Giro-Tour, letos pa Tour-Vuelta, tako pač je,« se je nad pričakovano Pogačarjevo odsotnostjo pridušal direktor Gira Mauro Vegni, ki iz velike četverice lahko računa le na Rogličev nastop, saj tudi Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) po nesreči na treningu ne bo nared za majsko preizkušnjo.

Vingegaard bo sezono začel 19. februarja na dirki po Algarvu, tako kot Roglič, s katerim se bosta srečala še na dirki po Kataloniji. Nato se bo danski as posvetil pripravam za Tour, pred katerim bo tako kot Pogačar nastopil na kriteriju Dauphine. Če bosta sledila sezonskemu načrtu, se bosta nato udarila za rumeno, rdečo in mavrično majico. Vendar je Vingegaard dodal, da odločitev za nastop na teh dirkah še ni dokončna, da se bo odločal glede na to, kako bo tekla sezona in kakšno bo njegovo počutje.

Jonas Vingegaard (levo) je nazadnje na Vuelti nastopil leta 2023, ko se je trojne zmage Jumba Visme veselil s Seppom Kussom in Primožem Rogličem. FOTO: Susana Vera/Reuters

Van Aert nad sušo na spomenikih

Lani je sicer njegove načrte dodobra spremenil hud padec na aprilski dirki po Baskiji, na kateri si je zlomil ključnico in več reber ter si prebil pljučno krilo. Prepričan je, da bo letos, če bo zdrav, konkurenčen Pogačarju ter da lahko ponovi zmagi na Touru iz let 2022 in 2023.

Danski šampion pa ni edini zvezdnik ekipe Visma Lease a Bike, tu je tudi Wout van Aert, za katerim je tako kot pri moštvenem kolegu sezona, polna hudih padcev. »Jonas in jaz sva imela podobno leto. Začetek je bil dober, a po padcih in nazadovanju je postalo težko. Zdaj lahko vidim tudi dobre stvari, ki sem jih dosegel, in zelo sem ponosen na to, kar sem dosegel na Vuelti. To mi daje zaupanje, da poskusim znova,« je dejal Belgijec, ki je lani v Španiji, preden je spet grdo padel, dobil tri etape.

Wout van Aert bo eden glavnih Pogačarjevih tekmecev na dirki po Flandriji. FOTO: Molly Darlington/Reuters

Letos želi končati tudi sušo nizozemske ekipe na največjih enodnevnih dirkah. Visma Lease a Bike je nazadnje spomenik dobila še pod imenom Jumbo Visma leta 2020, ko je bil van Aert najboljši na Milano–Sanremo. »Dirk po Flandriji in Pariz-Roubaix še nisem osvojil, to bosta moja prva cilja. Na Giru bom lovil etapne zmage in spotoma poskušal obleči rožnato majico. Tudi na Touru se mi bo morda ponudila kakšna priložnost za etapno zmago, vendar smo lani izgubili dirko in želim si predvsem spet biti del ekipe, ki bo osvojila rumeno majico,« je dal 30-letni zvezdnik vedeti, da ima Visma Lease a Bike v prihajajoči sezoni veliko ciljev, vendar enega, ki močno izstopa – s francoskega prestola vreči Pogačarja.