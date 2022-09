Zaročenca Tadej Pogačar in Urška Žigart na uri resnice

V nedeljo, zgodaj zjutraj ob 1:40 po našem času, se bodo v Wollongongu v Avstraliji najprej pomerile ženske iz elitne kategorije, ob 5:40 pa še moški.

Slovenijo bosta zastopala zaljubljeni in zaročeni par Urška Žigart in Tadej Pogačar. Proga je za obe kategoriji, tako žensko kot moško enako dolga, premagati bodo morali 34,2-kilometrsko razdaljo. Proga je razdeljena na dva kroga, v vsakem je klanec Mount Ousley, dolg 700 metrov, s povprečnim 6,7-odstotnim naklonom. Prvič gredo na klanec na 7-kilometru in drugič na 24,5. Vmesna časa se merita prav na vrhu klanca.

Marlen Reusser in Ellen van Dijk sta najboljši kronometrski na svetu, vendar na kot palačinka ravnih progah. V Wollongongu pa jih čaka Mount Ousley, kar bi lahko pomenilo, da je proga bolj za nogi olimpijske prvakinje v tej disciplini, Annemiek van Vleuten.

Annemiek van Vleuten je že dvakrat osvojila zlato na kronometrih. V Bergnu (2017) in Innsbrucku (2018). Trasa v Innsbrucku je zelo podobna kot je v Wollongongu. Marlen Reusser pa je uspešnejša na evropskih, kot na svetovnih prvenstvih. Zlato je osvojila v letih 2021 in 2022, obakrat pred Van Dijkovo. Na zadnjem je bron osvojila še ena Nizozemka, Riejanne Markus.

Glavne favoritinje so: Marlen Reusser, Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk, sledijo Grace Brown, Riejanne Markus, Juliette Labous, Shirin van Anrooij, in favoritinje iz druge vrste, Kirsten Faulkner, Lisa Brennauer, Leah Tomas, Anna Kiesenhofer, Leah Kirchmann in seveda Urška Žigart, aktualna slovenska državna prvakinja v tej disciplini.

Med moškimi je favorit številka ena aktualni evropski prvak Belgijec Remco Evenepoel. Vse drugo bo veliko presenečenje. Drugi favorit je lanski svetovni prvak Italijan Filippo Ganna. Favoriti, ki lahko presenetijo so: Stefan Küng, Stefan Bissegger, Remi Cavagna, Ethan Hayter, Tadej Pogačar, Bauke Mollema, Magnus Sheffield, Yves Lampaert in Luke Plapp.

Lani je Ganna na svetovnem prvenstvu v Flandriji osvojil zlato medaljo. Za samo šest sekund je prehitel Belgijca Wouta van Aerta, ki letos ne bo nastopil na kronometru, kajti odločil se je vso moč porabiti na cestni dirki, ki bo v prihodnjo nedeljo. Remco Evenepoel je zaostal za 38 sekund. Pogačar je bil 10. z zaostankom 1:52. Ampak proga v Belgiji je bila ravninska. Leta 2020 je Ganna tudi osvojil zlato medaljo na progi, ki je imela pol manj višinskih metrov od letošnje proge, ki jih ima 312.

Svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu od 18. do 25. septembra 2022, spored:

Nedelja, 18. september:

1.35 vožnja na čas (34,2 km), ženske

5.40 vožnja na čas (34,2 km), moški

Ponedeljek, 19. september:

5.20 vožnja na čas (28,8 km), mlajši člani

Torek, 20. september:

1.30 vožnja na čas (14,1 km), mladinke

5.20 vožnja na čas (28,8 km), mladinci

Sreda, 21. september:

6.20 vožnja na čas (28,2 km), mešane ekipe

Petek, 23. september:

2.15 cestna dirka (135,6 km), mladinci

5.00 cestna dirka (169,8 km), mlajši člani

Sobota, 24. september:

2.00 cestna dirka (67,2 km), mladinke

4.25 cestna dirka (164,3 km), moški

Nedelja, 25. september:

2.15 cestna dirka (266,9 km), moški

Seznam slovenske reprezentance:

- moški, cestna dirka:

Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Domen Novak, Jan Polanc, Jaka Primožič, David Per

- moški, vožnja na čas:

Tadej Pogačar

- ženske, cestna dirka:

Eugenia Bujak, Urša Pintar, Špela Kern

- ženske, vožnja na čas:

Urška Žigart

- mlajši člani, cestna dirka:

Matevž Govekar, Boštjan Murn, Anže Skok, Mihael Štajnar

- mladinci, cestna dirka:

Žak Eržen, Natan Gregorčič, Aljaž Turk