Zatišje pred uro resnice, prvi sprinterski festival

Tako je potekala včerajšnja druga etapa:

Spremljanje v živo začnemo ob 13. uri.

Današnja tretja etapa od Lorienta do Pontivyja je dolga 182,7 kilometra in je uvrščena med ravninske, čeprav bodo kolesarji morali premagati 1539 višinskih metrov.Dolga etapa, ki bo prav gotovo imela nekaj ubežnikov v glavni vlogi od samega starta, ne pa tudi do cilja. Težko verjamemo, da bodo ubežniki prišli pred glavnino v zaključku na široki Cesti generala De Gaulla.Etapa je sprinterska in vsa moštva, ki imajo v svojih vrstah specialiste za take zaključke, bodo prav gotovo poskrbela, da do zaključka pride celotna glavnina. Sprint je na ravni, široki cesti, kjer bomo prav gotovo videli klasični sprinterski obračun Tour de Francea. Favorit številka ena jeZanimivo bo gledati, kako bodo sprintaliter sevedain včeraj izjemnibo poskrbel, da boostal v boju za zeleno majico,pa bo spet pomagal, ki je, kot kaže, v izvrstni formi.