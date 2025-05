Zmagovalec Toura se je odprl: Dolga leta sem bil odvisnež

Madež na karieri

Težke družinske razmere in trenerjeva zloraba so mladega kolesarja Bradleyja Wigginsa gnale do konca zmogljivosti in naprej. Postal je olimpijski prvak tako v cestnem kot tudi v dirkališčnem kolesarstvu. Na cesti je briljiral kot kronometrist, a kot prvi Britanec osvojil tudi tritedenski Tour de France. S kariernim madežem zaradi očitkov o jemanju nedovoljenih substanc se je upokojil leta 2016, potem pa je nekaj časa največje dirke komentiral s spremljajočega motocikla.

