Durantu se je zatresla roka, Dončić je stisnil pesti

V nadaljevanju preberite:

Luka Dončić se nezadržno bliža rekordu legendarnega in žal že lep čas pokojnega velikana Wilta Chamberlaina, potem ko je slovenski košarkarski as še na deveti zaporedni tekmi nove sezone lige NBA dosegel vsaj 30 točk in ponesel Dallas Mavericks prek Brooklyn Nets (96:94). To je prva »metla« sezone za Teksašane, ki so Newyorčane ugnali že pred dobrim tednom v njihovi dvorani, vse oči pa so bile tokrat uprte v dvoboj »ena na ena« med Dončićem in Kevinom Durantom, ki spet ni mogel računati na pomoč Kyrieja Irvinga. Dončić je slovitega Američana, najkoristnejšega igralca lanskih olimpijskih iger, prekosil v vseh pogledih, le v eni statistični prvini pa bi si verjetno želel dugačni številki.