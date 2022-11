Adutom iz rokava ocena odlično, na potezi Goran Dragić

V nadaljevanju preberite:

Kdor je med napadom domoljubja stavil, da bodo slovenski košarkarji v petem ciklu kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2023 premagali tako Izrael kot Nemčijo, si lahko danes mane roke. Osem dni po prvem skupnem treningu se je zdesetkana zasedba znašla v elitni druščini devetih evropskih reprezentanc, ki so si zagotovile pot na Filipine, Japonsko in v Indonezijo že pred februarskima zadnjima tekmama. In mirne vest lahko zapišemo, da je precej bolje izkoristila svoj potencial kot popolno moštvo na letošnjem evropskem prvenstvu.

Kdo vse se je že uvrstil na SP in kdo je v čakalnici? Koga iz deveterice uspešnih je spremljalo največ dvoma? Kdo je bil najučinkovitejši v Tel Avivu in Kopru in kdo je edini v slovenskem moštvu igral na vseh dosedanjih kvalifikacijskih tekmah za SP? Koliko košarkarjev je že dobilo priložnost in zakaj ne bi kazalo pretiravati pri širjenju nabora kandidatov za mundial? Zakaj bo odločitev Gorana Dragića vnovič pomembna?