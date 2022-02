Aleksander Sekulić upa, da je bil poraz na Finskem dobra šola

V nadaljevanju preberite:

V petek je zahtevnejše ljubitelje košarke spreletaval srh zaradi slabe igre slovenske reprezentance v Espooju, po današnji revanši s Finsko bi lahko iz Kopra (ob 17.30) prišle veliko lepše vesti. Razlogi so vsaj trije. Prvi: če so izbranci selektorja Aleksandra Sekulića krvavi pod kožo, so se morali iz prvega poraza v kvalifikacijah za SP 2023 marsikaj naučiti. Drugi: tokrat bodo bržkone močnejši za Klemna Prepeliča. In tretji: Finska v domači dvorani je eno moštvo, na gostovanjih povsem drugo. Kaj še lahko pričakujejo slovenski navijači, kar so pogrešali na prvi tekmi?