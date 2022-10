Argentinec, ki je vzel Dončićevo sedmico, na pragu Dallasa

Facunda Campazza so v zadnjih tednih povezovali z različnimi klubi, omenjala se je tudi vrnitev Argentinca k Realu iz Madrida, kjer si je nekoč delil slačilnico tudi z Luko Dončićem in z njim leta 2018 osvojil tudi evropski naslov. Campazzo je po odhodu slovenskega bisera v ligo NBA prevzel Ljubljančanov dres s številko 7, nato pa leta 2020 sredi sezone zapustil Madrid in okrepil Denver Nuggets, kjer je združil moči s še enim vidnim slovenskim reprezentantom Vlatkom Čančarjem.

Enaintridesetletni Campazzo je po poročanju znanega novinarja Marca Steina v zelo konkretnih pogovorih z Dallasom, s katerim naj bi vsak hip podpisal enoletno pogodbo in še malce podaljšal svojo ameriško avanturo, ki se v Denverju sicer ni razpletala po pričakovanjih – v rednem delu sezone je v povprečju v 20,1 minute na tekmo dosegal 5,6 točke.

Stein je zapisal, da bi lahko prihod Argentinca propadel zgolj v primeru nepričakovanega preobrata, vseh 30 ekip mora sicer do 17. oktobra oddati seznam prijavljenih igralcev za sezono 2022/23, Dallas pa ima še vedno išče svojega 15. igralca, ki bi prevzel vlogo tretjega organizatorja igre za Dončićem in Spencerjem Dinwiddiejem.

Španski mediji so o njegovi morebitni vrnitvi k Realu zapisali, da je Argentinec pri Madridčanih še vedno zadolžen, saj je ob prestopu k Denverju nase prevzel tudi obročno odplačevanje odkupne klavzule, ki je znašala 6 milijonov evrov. V Teksasu naj bi v eni sezoni zaslužil okoli 1,85 milijona evrov.